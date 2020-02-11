دجال في المسجد النبوي
دجال في المسجد النبوي
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“شاهد” دجال في المسجد النبوي يعيد البصر لحاج بعد أن بصق في عينيه وقرأ هذه الآية.. والسلطات تستنفر

كتب خاص "وطن"
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع فيديو لدجال عراقي يزور ، حيث ظهر في المسجد النبوي وهو يزعم إعادة البصر لحاج أصيب بالعمى قبل سنوات.

وفي الفيديو الذي أثار جدلا واسعا وانتشر على نطاق واسع، ظهر هذا الدجال الذي اتضح أنه عراقي ويزعم القيام بمعجزات وهو يمسك بالرجل العجوز ـ مجهول الهوية ـ ويتفل في عينيه ثم يقرأ الآية 82 من سورة الإسراء “وَنُنـزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ”.

ليفتح الرجل عينه بعدها ويسأله الدجال هل يستطيع الرؤية، ليجيبه بأن نظره عاد إليه وسط ذهول الحاضرين.

هذا  وقالت شرطة منطقة المدينة المنورة، في هذا الشأن إنها تابعت مقاطع الفيديو التي احتال فيها شخص خمسيني يحمل الجنسية العراقية على زوّار المسجد النبوي الشريف.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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