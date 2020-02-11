حقيقة إصابة جميلة السينما المصرية “شويكار” بالشلل بسبب خطأ طبيب

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أنباء عن إصابة الفنانة المصرية القديرة شويكار بالشلل نتيجة خطأ طبيب أثناء إجرائها عملية جراحية.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها هذه الأنباء على مواقع التواصل، خرجت شويكار شويكار لتنفي ما تردد وتصفه بالشائعات المزعجة.

وفي تصريحات لبوابة “أخبار اليوم” المصرية قالت شويكار،: “كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح، فأنا بخير وأتمتع بصحة جيدة وكل ما نشر مجرد شائعات”.

وأضافت: “الشائعات أصبحت تزعجني بشكل كبير وتزعج كل المقربين مني، وأتمنى أن تنتهي، فلا أريد الاستماع لها مرة أخرى”.

وبحسب موقع “ويكيبديا” فإن ممثلة مصرية من أصل تركي، حيث ولدت من أب تركي وأم شركسية، وهي شقيقة الممثلة شاهيناز حيث كانت شهرتها في فترة الستينيات من القرن العشرين.

تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

وتزوجت شويكار من المحاسب «حسن نافع»، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.