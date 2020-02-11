فجر السعيد
فجر السعيد
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مرض غريب أصابها بالصلع.. “شاهد” العلاج يتسبب لـ فجر السعيد بنتيجة عكسية وظهور صادم بعد تساقط شعرها

كتب خاص "وطن"
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نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، صورة جديدة صادمة لها أثارت شفقة متابعيها حيث تساقط شعرها وأصبحت قريبة من الصلع بسبب العلاج الذي تتناوله عقب أزمتها الصحية الأخيرة وأشارت إلى أنه أحدث نتائج عكسية.

ونشرت “السعيد” صورة على حسابها الرسمي بـ”انستجرام” أظهرت تساقطا كبيرا لشعرها حد الصلع من الخلف، وأوضحت أنها التقطت لها قبل العملية الأخيرة.

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قبل لا أسوي العمليه الأخيره كان شعري بهذا الشكل وبعد العمليه تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا اعلم سببه الا انه نتيجه عكسيه للدواء … والآن الحمدلله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات … رفضت ان ادع من تقوم على تسريح شعري ان تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودر لتغطية الفراغ .. قناعتي بأن هذه الفراغات ماهي الا مرحله من مراحل حياتي لابد أن اعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله … #الحمدلله 🙏🏻

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وأشارت إلى أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بعد العملية حيث تساقط  شعرها من الأمام كله بشكل غريب، مضيفة “لا أعلم سببه الا انه نتيجة عكسية للدواء”

وتابعت فجر في تدوينتها التي رصدتها (وطن):”والآن الحمدلله بدأ ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات، رفضت ان ادع من تقوم على تسريح شعري ان تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودر لتغطية الفراغ”

وأوضحت الإعلامية الكويتية: “قناعتي بأن هذه الفراغات ماهي الا مرحله من مراحل حياتي لابد أن اعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله”

يشار إلى أن طبيب فجر السعيد الجراح الفرنسي ألكسندر رولت، كشف في تصريحات سابقة أن فجر السعيد تلقت العلاج الذي استمر لحوالي 5 أشهر.

وعن تفاصيل مرضها الغريب قال إنه بدأ بعد 10 أيام من خضوعها لعملية تكميم وصفها بالفاشلة، موضحا أن نتائج التحاليل والإشاعات التي طلبها أظهرت له هذا التشخيص، وتبين أن فجر السعيد تحمل جرثومة خطيرة للغاية نقلت اليها جراء خضوعها لعملية التكيمم.

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