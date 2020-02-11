السفارة القطرية في بريطانيا
السفارة القطرية في بريطانيا
Videoالهدهد

“شاهد” ابن زايد يقف وراء مزاعم التحرش الجنسي لموظفة سابقة بسفارة قطر في بريطانيا.. وهذا هو الدليل

كتب وطن
0

يتضح يوما بعد يوم أبعاد وحقيقة المزاعم الصادمة التي أطلقتها موظفة سابقة بسفارة قطر ببريطانيا، عن بها داخل السفارة أثناء فترة عملها.

وبخروج المعارض القطري المزعوم مؤخرا في لقاء مصور مع الضحية المزعومة التي رجت لأكاذيبها في الصحافة البريطانية، باتت الأمر واضحة للأعمي بأن هذا الافتراء يأتي ضمن حملة إماراتية جديدة لتشويه قطر حيث من المعلوم للجميع أن “الهيل” يمول شخصيا من ولي عهد أبوظبي لضرب قطر، كما سلطان بن سحيم في .

ونشر “الهيل” على حسابه بتويتر فيديو لمقابلة شخصية أجراها مع الموظفة السابقة بسفارة قطر في بريطانيا ديان كينجسون، 58 عاما، زعمت فيها أنها تعرضت لمضايقات ومحاولة تحرش من فهد المشيري القائم بالأعمال وعدد من الدبلوماسيين بالسفارة.

وروت الموظفة البريطانية، تفاصيل ما حدث معها في السفارة قائلة : “كنت أعمل معهم لمدة 8 سنوات، ثم تم إنهاء خدماتها في السفارة” .

وأضافت : ” فهد المشيري القائم بالأعمال هو الذي كان يتحرّش بها جنسيًا “.

وتابعت : “عندما خرج فهد المشيري من السفارة تم إنهاء خدماتها أيضًا»، متابعة : «إذا أنت لا تقبل بالفساد فأنت لا تستطيع العمل معهم فهم لصوص وقطاع طرق”.

وأشارت إلى أن “80 % من موظفات السفارة في بريطانيا تعرّضن للتحرش الجنسي منه، واضطروا إلى التحمل للحفاظ على وظيفتهم “.

ولا يخفى على المتابع حملة الإمارات الشرسة التي بدأتها منذ الأزمة لتشويه قطر، بداية من اختراق وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات كاذبة على لسان الأمير تميم، مرورا باستقطاب المعارضة القطرية المزعومة وتمويلها بسخاء للضرب في القيادة القطرية وتشويهها عبر حزمة من الأكاذيب والمزاعم.

ولن تتورع الإمارات التي حاولت اختراق هاتف أمير قطر شخصيا وشخصيات بارزة غيره ـ بحسب محللين ـ في فبركة مثل هذه الشائعة والصرف عليها واستقطاب أطرافها لممارسة نهج تشويه قطر وسياسة المكايدة.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

الهدهد

كشفت عدد قتلاها ومن كانت تحارب هناك.. الإمارات تعلن سحب كامل قواتها من اليمن وشخبوط…

الهدهد

“شاهد” السيسي وابن زايد وابن سلمان يتقدمون مسيرة حاشدة في العاصمة…

الهدهد

“فيديو” بالطعن في نساء قطر والتطاول على الأمير تميم .. هكذا يحاول المطرود…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.