هل أصاب فيروس كورونا عبدالله بن زايد حتّى نشر هذه التغريدة عن هروب القوات الاماراتية من اليمن؟
ارتدت تغريدة نشرها وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد عن هروب القوات الاماراتية من اليمن عليه، بعدما حاول الادعاء أنهم “أعادوا الحق لأصحابه” و”نشروا الأمن في اليمن”.
وتجاهل عبدالله بن زايد مجازر القوات الاماراتية والدمار الهائل الذي خلفته حربها منذ 5 سنوات وانتشار الأوبئة والأمراض بين اليمنيين زاعماً ان القوات الاماراتية العائدة “رفعت الظلم عن المستضعفين، وأعادت إعمار الديار”.
وأمس الأحد، أعلن الفريق الركن عيسى المزروعي – قائد العمليات المشتركة في اليمن- في كلمة أمام جموع القوات العائدة من اليمن، أن عدد قتلى القوات الإماراتية في اليمن بلغ 108عسكريين، وكشف أن الإمارات شاركت في الحرب باليمن بأكثر من خمسة عشر ألف جندي في خمس عشرة قوة.
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واعترف “المزروعي” لأول مرة بإنشاء وتجنيد ودعم نحو 200 الف جندي يمني كمليشيات تابعة للامارات في اليمن وهو رقم يفوق عدة أضعاف قوات الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.
وتعرض عبدالله بن زايد لهجومٍ قويّ من المغردين على ما تغريدته التي اعتبروها “مهزلة” ولا تمتّ للواقع اليمني بصلة، فيما سخر البعض بالقول إنه يعاني من اعراض فيروس كورونا، حتى كتب تغريدته تلك.
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