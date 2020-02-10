هل أصاب فيروس كورونا عبدالله بن زايد حتّى نشر هذه التغريدة عن هروب القوات الاماراتية من اليمن؟

ارتدت تغريدة نشرها وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد عن هروب القوات الاماراتية من اليمن عليه، بعدما حاول الادعاء أنهم “أعادوا الحق لأصحابه” و”نشروا الأمن في اليمن”.

وتجاهل عبدالله بن زايد مجازر القوات الاماراتية والدمار الهائل الذي خلفته حربها منذ 5 سنوات وانتشار الأوبئة والأمراض بين اليمنيين زاعماً ان القوات الاماراتية العائدة “رفعت الظلم عن المستضعفين، وأعادت إعمار الديار”.

أعادوا الحق لأصحابه

رفعوا الظلم عن المستضعفين

أعادوا إعمار الديار

و نشروا الأمن و المحبة في اليمن #الصقور_المخلصين رجال صدَقوا ما عاهدوا الله عليه — عبدالله بن زايد (@ABZayed) February 10, 2020

وأمس الأحد، أعلن الفريق الركن عيسى المزروعي – قائد العمليات المشتركة في اليمن- في كلمة أمام جموع القوات العائدة من اليمن، أن عدد قتلى القوات الإماراتية في اليمن بلغ 108عسكريين، وكشف أن الإمارات شاركت في الحرب باليمن بأكثر من خمسة عشر ألف جندي في خمس عشرة قوة.

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واعترف “المزروعي” لأول مرة بإنشاء وتجنيد ودعم نحو 200 الف جندي يمني كمليشيات تابعة للامارات في اليمن وهو رقم يفوق عدة أضعاف قوات الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.

#الامارات تعترف ولأول مرة بإنشاء وتجنيد ودعم نحو 200 الف جندي يمني كمليشيات تابعة لها في #اليمن وهو رقم يفوق عدة أضعاف قوات #الحكومة_اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا. pic.twitter.com/IGcHybNHOZ — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) February 10, 2020

وتعرض عبدالله بن زايد لهجومٍ قويّ من المغردين على ما تغريدته التي اعتبروها “مهزلة” ولا تمتّ للواقع اليمني بصلة، فيما سخر البعض بالقول إنه يعاني من اعراض فيروس كورونا، حتى كتب تغريدته تلك.

اي حق اعادوه واي ظلم رفعوه واي اعمار اعادوه واي امن ومحبه نشروها 😅 اليمن ساء وضعها من يوم شافوكم. جنودك طلعو نن اليمن بالجزمه والخيبه والخيانه — Qatari_pure (@Qtr_pure) February 10, 2020

سيظل يطاردهم صدق دعاء أطفال و ثكالى و أرامل و نازحي و مهجري اليمن و ليبيا و من أرتقى شهيدا من هاذين الشعبين الآبيين . يوما ما ستتجرعون من نفس الكأس أيه النكرات الواهمة — saad salamah (@SaadSalamah) February 10, 2020

معيار مكسور وميزان غير سوي — طيف الحنين للوطن (@uDjz84oW1UzJo4W) February 10, 2020

شلون سمو الشيخ..واليمن لم تتحرر بعد…؟؟؟ — عامر الوردي……. (@Amer35497655) February 10, 2020

شخص كبير في السن يقول الإمارت كان إسمها المخربات لم تتدرك بلد عربي غير خربته وأفسدته — الـــعــتــيـــبـــي (@855Mssq) February 10, 2020

هل تتكلم على الجزر — Moussaly (@Faaouzzi) February 10, 2020

عليكم من الله ما تستحقون

قتلتم البشر والشجر والحجر

وعجنتم اليمن عجين وخليتم الواحد يقتل أخيه — عزالدين الوصابي (@Azzddin90) February 10, 2020

الحين قدامهم هدف أسمى وهو تحرير الجزر الثلاث من إيران اغسلو وجه العار عنكم محتلين وتحاربون في اليمن — عزالدين الوصابي (@Azzddin90) February 10, 2020

لا ادرى انت كيف ترى الامور..

حتى تقول كلامك هذا.. !! — سعد التميمي (@tamimi_alta) February 10, 2020

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