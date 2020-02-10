السلطان هيثم بن طارق - مايك بومبيو
السلطان هيثم بن طارق - مايك بومبيو
الهدهد

هذا هو سرّ زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى سلطنة عمان ولقائه السلطان هيثم بن طارق

كتب وطن
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي بأن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور السلطنة في الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وأفادت بأن بومبيو سيلتقي خلال زيارته بالسلطان هيثم بن طارق لتقديم تعازيه في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، والتأكيد على شراكة الولايات المتحدة الأمريكية الثابتة مع السلطنة.


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وجاء في البيان بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكية تأتي ضمن جولة سيقوم بها إلى ألمانيا، السنغال، أنغولا، أثيوبيا والمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 فبراير إلى 22 فبراير 2020م.

وكانت آخر زيارة للوزير بومبيو للسلطنة في شهر يناير من عام 2019م حيث التقى خلالها بالسلطان قابوس ببيت البركة.

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