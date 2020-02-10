هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

أسدل الستار في السعودية على قضية اتهام لزميلها بالعمل بالتحرش بها وطلب “بوسة” منها .

وأصدرت المحكمة السعودية في جدة حكماً على المتهم وهو حافظ للقرآن بدفع غرامة مالية بـ4 آلاف ريال سعودي بتهمة التحرش بالموظفة ومحاولة تقبيلها قائلا: هاتي بوسة .



واتهمت الموظفة زميلها بمسكها وطلبه أن تريه صورها إضافة إلى طلبه تقبيلها مكررا عبارة “هاتي بوسة”.

وقالت إنه حاول الالتصاق بها وهددها بالخصم من راتبها إن لم تتجاوب معه.

وخففت المحكمة العقوبة من السجن الى الغرامة معتبرة أن المتهم أن وقع في “زلة” بقول عبارة “هاتي بوسة”.

ورأت المحكمة أنه لو عوقب بالسجن قد تؤثر عليه كونه سيخالط المجرمين والفسدة. مبررة تخفيف العقوبة كون المتهم من حفظة القرآن.

أما المتهم، فقد نفى ما أوردته زميلته الشاكية، وقال إنها تلاعبت بالتسجيلات الصوتية وهي من بدأت في استدراجه، نافيا أن تكون له سلطة وظيفية عليها.

وذكر أنه من حفظة القرآن، ومتزوج منذ أشهر عدة ولم يعرف عنه سلوك سيئ.