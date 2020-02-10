مفاجأة.. محمد بن راشد شخصياً تدخل للإفراج عن مريم حسين بعد فضيحة الفيديو الاباحي

أطلقت السلطات الإماراتية، سراح الفنانة المغربية، مريم حسين، وذلك بعد أيام من القبض عليها، تنفيذاً لحكم سجنها شهرًا، على خلفية الفيديو الاباحي الذي ظهرت فيه خلال احدى الحفلات الغنائية بدبي.

وكتبت الفنانة الكويتية مها محمد، عبر خاصية “استوري” على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”:”أحب أبشركم حبايبي مريم حسين اطلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين.. يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله.. حمد الله على السلامة مريم حسين”.

وذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق سراح مريم حسين، جاء بأمر من محمد بن راشد ، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، بعد أن تدخل في القضية وأمر المسؤولين بالإفراج عنها وإطلاق سراحها.

وأشارت إلى أن قرار “بن راشد” جاء بسبب ظروف الفنانة الخاصة وأن لديها طفلة صغيرة تحتاج لرعايتها. حسب مصادر عليمة.

ولم يستبعد المصدر تدخل البعض لديه وخاصة الفنانة أحلام، التي حاولت إثناء الإعلامي صالح الجسمي عن حبسها من خلال العفو ولكنه رفض وأحرج “أحلام”.

وكانت مها محمد قد تعرضت لهجوم شديد قبل أيام قليلة من الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، بسبب دفاعها وتعاطفها مع مريم حسين، بعد صدور حكما بحبسها.

وحذرها صالح الجسمي من التدخل في الأمر والتعليق على احكام القضاء في الإمارات، مشيرًا إلى أن زوجها ترك أبنائه من زوجته الأولى وذهب لها ولا يصرف عليهم، متوعدًا إياها في حالة الاستمرار في الحديث عن القضية.

وكان الإعلامي الإماراتي تسبب في حبس مريم حسين بسبب فيديو خادش في دبي لها مع مغني أمريكي، عام 2018 وهو ما قضت محكمة الجنح في دبي بحبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بتهمة “هتك عرض بالرضا”.