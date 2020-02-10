أصالة نصري
أصالة نصري
Imageحياتنا

“شاهد” كيف بدت أصالة بعد عملية تجميل فاشلة شوهت وجهها.. وتمزق فستانها على المسرح بالكويت

كتب وطن
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كشف آخر ظهور للفنانة السورية أصالة نصرى، خلال حفلها الذي أحيته في دولة الكويت مؤخراً، ضمن حفلات “هلا فبراير8″، عن تعرضها لتشويه في الوجه قال البعض أنه بسبب فاشلة لشد الوجه.

وظهرت “” بعد اقتراب الكاميرا من خدها الأيمن، ظهور علامات ونتوءات غريبة على الجلد، لم ينجه مكياجها في إخفائها تمامًا.

وقال بعض المتابعين، إن “أصالة” يبدو أنها تعرضت لعملية تجميل لشد الوجه لكنها فشلت، فيما قال آخرون إن هذا يمكن أن يكون بسبب عمليات فيلر غير متقنة مما جعلها تترك آثار على المنطقة السفلية من وجهها.

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على الجانب الآخر اضطرت “أصالة” إلى تمزيق جزء من الفستان الذي كان ترتديه، بسبب أن تصميمه كان يضايقها، حيث قطعت جزء من منطقة الرقبة على المسرح وأمام الملأ، معتذرة من المصمم نيكولا جبران، مشيرة إلى أن الفستان ضايقها من ناحية الرقبة وقد يؤثر الأمر على صوتها في حال بقي على حاله.

وأحيت الفنانة أصالة أول أمس غنائي بالكويت ضمن حفلات هلا فبراير، وسط حضور كبير وتفاعل الجمهور معها، ونشرت قبل الحفل صورة عبر حسابها على “إنستجرام” معبرة عن سعادتها من حفلها بالكويت.

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