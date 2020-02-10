شاهد| كيف انشقت الأرض وابتلعت سيارة سعودي في الإحساء وسط ذهول المارة!

انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل في السعودية مقطعا مصورا صادما، لابتلاع الأرض لسيارة مواطن سعودي في الإحساء وسط ذهول وصدمة المارة.
ويظهر المقطع المتداول صدع كبير في الطريق المرصوف وقد ابتلع السيارة وخرجت منه الماء.
من جانبها علّقت أمانة محافظة الأحساء، على المقطع وأوضحت أنها وجّهت الفرق المختصة للموقع، وتبين وجود كسر لخط مياه تسبب في تآكل الطبقة تحت الأسفلت، ما نتج عنه الحادث، مشيرة إلى أنه تم تأمين وسائل السلامة بالتعاون مع إدارات “المرور” و”الدفاع المدني”.
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وأضافت بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية أنه تم تسليم الموقع إلى الجهاز الحكومي المعني بالمياه، بحكم أن خطوط المياه ليست من اختصاص أعمال الأمانة، مؤكدة استمرار أعمال متابعة سلامة الطريق الخدمية لحين انتهاء أعمال الصيانة.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الشارع السعودي موجة غضب من الفساد والاهمال المستشري في البلديات السعودية، وتعليقات ساخرة من بلدية الاحساء..
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