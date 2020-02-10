كان يتردد على منزلها باستمرار وينام عندها .. هكذا غدر أردني بزميلته واغتصب ابنتها بشكلٍ مروّع

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكماً على متهم ثلاثيني ادين بارتكاب جريمة هتك عرض مروعة بحقّ إحدى الطالبات، بالأشغال المؤقتة ٦ سنوات، فيما جرى تبرئة والدة الطالبة من جناية التدخل بهتك العرض والتدخل بالشروع بالاغتصاب .

وأكدت المجني عليها في شهادتها أن المتهم اعتدى عليها أربع مرات في فترة غياب والدتها عن البيت.

ويرتبط المتهم بعلاقة صداقه وزمالة في العمل (الطهي) مع المتهمة والدة المجني عليها وكان يتردد على منزلها باستمرار وينام عندها في نفس المنزل الذي تقيم فيه مع ابنتيها المجني عليهما.

واستغل المتهم الفترات التي كانت تخرج فيها المتهمة الى العمل وبقائه مع ابنتيها البالغتين ١٢ سنة و١٥ سنة لوحدهم حيث كان يقوم بهتك عرض ابنتيها.

كيف كُشفت الواقعة ؟؟

الجريمة كشفتها مرشدة تربوية تعمل في مدرسة حكومية تدرس بها الطالبة، بعدما نصحتها زميلة لها بإبلاغ المرشدة عمّا تتعرض له من قبل زميل والدتها الذي اعتاد المبيت في منزلهم.

وبالفعل أخذت الطالبة بالنصيحة وأبلغت المرشدة الاجتماعية التي قامت بدورها بإخبار مديرة المدرسة، وقامت هي بإبلاغ والد الطالبة، وإدارة حماية الأسرة.