ليست الصين كما تعتقدون.. قطر تحذر رعاياها من السفر إلى هذه الدولة بعد تفشي “كورونا” فيها

أطلقت قطر، صباح اليوم، الاثنين، تحذيرا من السفر إلى دولة غير الصين، يتفشى فيها فيروس “كورونا” الجديد بصورة كبيرة.

ونصحت السفارة القطرية في سنغافورة، رعاياها بضرورة إعادة النظر حاليا في السفر إلى سنغافورة، بسبب تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

كما طالبت المواطنين القطريين الموجودين في سنغافورة، بضرورة الإطلاع على المعلومات المرفقة، للتعرف على ما عليهم أن يفعلوه للحماية والوقاية من فيروس كورونا.

كما دعت القطريين المقيمين في سنغافورة إلى الامتثال للإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة السنغافورية، بعد رفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي.

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وأرجعت السفارة القطرية تلك التنبيهات إلى زيادة انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد.

وطالبت السفارة كافة المقيمين القطريين في سنغافورة بسرعة التواصل مع السفارة في حالة وقوع أي حدث طارئ.

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة “رويترز” فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

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