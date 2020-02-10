ظهور أول حالة إصابة بـ”كورونا” في السعودية لمواطن بالمنطقة الشرقية والرعب سيد الموقف

أفادت وسائل إعلام سعودية ظهور أول حالة إصابة في المملكة بفيروس كورونا لمواطن، موضحة أن المصاب مريض بفيروس كورونا “متلازمة الشرق الأوسط القديم”.

وأوضحت صحة المنطقة الشرقية في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أنه ورغم هذه الإصابة بالفيروس القديم إلا أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ما نصه:”تؤكد صحة الشرقية على أنه ولله الحمد لم تسجل أي حالة للإصابة بفيروس #كورونا الجديد بالمنطقة الشرقية”

تؤكد #صحة_الشرقية على أنه ولله الحمد لم تسجل أي حالة للإصابة بفيروس #كورونا الجديد بالمنطقة الشرقية

وأما بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية،تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم واتخذت كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات pic.twitter.com/EaSIAokIsr — صحة الشرقية (@moh_eastern) February 10, 2020

وتابعت:”وأما بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية،تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم واتخذت كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات”

وبحسب “ويكيبديا” فإن النعيرية التي ظهرت بها الإصابة هي محافظة سعودية تقع في بداية وادي المياه الذي يمتد جنوبا إلى منطقة عرعر، وهي تتبع إدارياً المنطقة الشرقية، وتبعد عن مدينة الدمام195 كم باتجاه الشمال الغربي.

كما تبعد عن الحدود الكويتية 140 كم، مما جعلها مقصدا للسياح القادمين من دولة الكويت الراغبين في التخييم في فصل الربيع، كما يقصدها تجار الإبل والمواشي كونها تعد سوقا لهذا النشاط التجاري.