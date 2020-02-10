صواريخ ايران على “عين الأسد” أصابت “109” جنود أمريكيين.. تفاصيل جديدة عن الاصابات التي نفاها ترامب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، تشخيص 109 إصابات من أفراد القوات الأمريكية، وذلك جراء هجوم إيران الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت البنتاغون، في بيان، إن حوالي 70٪ من المصابين في الهجوم قد عادوا إلى الخدمة. حسب ما نشرت سي ان ان.

وارتفعت الحصيلة بـ35 جنديا عن الأرقام التي أعلن عنها سابقا والتي كانت 64 وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، واعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير جدية.

لكن في الحقيقة إصابة الدماغ يمكن أن تكون جدية، إذ يتعافى منها البعض بسرعة في حين تبقى مع آخرين وقتا طويلا جدا وتتراوح من ارتجاج الدماغ إلى خراب حقيقي في الدماغ.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية والرئيس دونالد ترامب قد صرحوا في بداية الأمر أنه لم يصب أو يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم الإيراني، الذي جاء ردًا على غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 2 يناير/كانون الثاني، أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وفي الشهر الماضي، قال ترامب إنه لا يعتبر إصابات الدماغ المحتملة خطيرة مثل الجروح القتالية البدنية، للتخفيف من وطأة الضربات الإيرانية.

وقالت أليسا فرح، السكرتير الصحفي للبنتاغون: “إن وزارة الدفاع مُستمرة في جهودها لتقديم البرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة لأعضاء خدمتنا”.

وأضافت فرح أن أرقام مُصابي القوات الأمريكية “يمكن أن تتغير. سنستمر في تقديم التحديثات عند توفرها”.