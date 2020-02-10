مفحطة القطيف تثير الجدل والجهات الامنية تقبض عليها
مفحطة القطيف تثير الجدل والجهات الامنية تقبض عليها
Videoحياتنا

شاهد| مفحطة القطيف تُشعل المواقع في السعودية بما فعلته .. والجهات الأمنية تلاحقها

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع فيديو لفتاة سعودية تمارس “التفحيط” في إحدى مناطق محافظة القطيف.

وذكرت حسابات سعودية على موقع تويتر أن الجهات الامنية تمكنت من ضبط الفتاة لإحالتها للهيئة المرورية لاقرار العقوبة المقررة في نظام المرور.

وعبّر متداولو الفيديو عن استهجانهم واستيائهم من عدم مبالاة “مفحطة القطيف” بوجود الأهالي والأطفال في المكان.

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https://twitter.com/xx_5015/status/1226972661626155010

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