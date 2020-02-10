شاهد| مفحطة القطيف تُشعل المواقع في السعودية بما فعلته .. والجهات الأمنية تلاحقها

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لفتاة سعودية تمارس “التفحيط” في إحدى مناطق محافظة القطيف.



وذكرت حسابات سعودية على موقع تويتر أن الجهات الامنية تمكنت من ضبط الفتاة مفحطة القطيف لإحالتها للهيئة المرورية لاقرار العقوبة المقررة في نظام المرور.

وعبّر متداولو الفيديو عن استهجانهم واستيائهم من عدم مبالاة “مفحطة القطيف” بوجود الأهالي والأطفال في المكان.

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بكره بتطلع وحده تقلدها وتدعس خلق الله — لينا (@linaaaa1212) February 10, 2020

https://twitter.com/xx_5015/status/1226972661626155010

يجب الحد من هذا الاستهتار إنهن يستغلون الحريه التي منحت لهن بطريقه غير صحيحه — Ali (@AliAmmar24) February 10, 2020

خلصنا من المراهقين. جت المراهقات. مفروض عقوبه مغلضه علشان غيرها يتعظ — صبرا جميل (@122101009) February 10, 2020

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