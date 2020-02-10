شاهد| مفحطة القطيف تُشعل المواقع في السعودية بما فعلته .. والجهات الأمنية تلاحقها

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لفتاة سعودية تمارس “التفحيط” في إحدى مناطق محافظة القطيف.
وذكرت حسابات سعودية على موقع تويتر أن الجهات الامنية تمكنت من ضبط الفتاة مفحطة القطيف لإحالتها للهيئة المرورية لاقرار العقوبة المقررة في نظام المرور.
وعبّر متداولو الفيديو عن استهجانهم واستيائهم من عدم مبالاة “مفحطة القطيف” بوجود الأهالي والأطفال في المكان.
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