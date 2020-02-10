الطب عاجز وكورونا يتوحش.. “شاهد” ماذا حدث بأسوأ يوم منذ ظهوره ومصابة تبصق على أبواب جيرانها لنقل العدوى

سجلت السلطات الصحية في الصين يوم أمس، أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا منذ ظهور المرض الفتاك والذي وصل لـ97 حالة.

ومع هذه الزيادة المخيفة ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن كورونا إلى 910 حالة، والتي سُجلت كلها باستثناء اثنين فقط في الأراضي الصينية، بحسب ما نقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” عن اللجنة الوطنية للصحة الصينية.

اللجنة الوطنية للصحة قالت صباح اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة حتى منتصف ليل الأحد، ليتجاوز إجمالي الإصابات 40 ألف حالة، بينهم 6500 شخص في وضع حرج، وتعافى 3281 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وفي سياق آخر قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن امرأة صينية مُصابة بفيروس كورونا القاتل شوهدت وهي تبصق عمدًا على مقابض أبواب جيرانها بعد تطبيق نظام الحجر الصحي على المبنى الذي يقيمون فيه بمدينة ووهان.

وكانت كاميرا مراقبة قد وثقت المرأة وهي تتجول في ممر المجمع السكني في تمام الساعة العاشرة مساء، وعندما وصلت لنهاية الممر ، واصلت النظر خلفها لتتأكد من عدم رصدها من قبل جيرانها.

وأشارت قناة الأخبار الصينية “كان كان نيوز” ، أن المجمع السكني الذي تقيم فيه المرأة، يخضع للحجر الصحي الصارم وأن بعض المرضى كانوا معزولين في منازلهم.

يشار إلى أن تلك الأفعال انتشرت مؤخرًا من عدد من المواطنين، حيث اعتقلت الشرطة طاهياً يبلغ من العمر ٢٨ عامًا في 4 فبراير بعد بصقه على العديد من المارة في تشونغتشينغ. وقالت الشرطة إن المشتبه به كان “يسعى إلى الإثارة” بعد مجادلة مع صديقته، وقالوا إنه لم يكن لديه فيروس كورونا.

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