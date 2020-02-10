تدمير الاليات التركية
تدمير الاليات التركية
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“شاهد” صور مسربة تكشف دمارا واسعا بنقطة المراقبة التركية التي قصفها نظام الأسد والقوات التركية تقتل 100 عسكري

كتب وطن
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور مسربة قال متداولوها إنها لنقطة المراقبة التركية التي استهدفها نظام الأسد بالقصف في قرية “الترنبة”، ونتج عنها تدمير آليات تركية وسقوط في صفوف .

وأظهرت الصور المسربة آليات تركية وحاملات دبابات مدمرة نتيجة تعرضها للقصف.

كما يظهر بالصور شاحنة ذخائر مدمرة، وعربتين حاملات دبابات مدمرة مع الدبابات التي عليها، وعربة أخرى مدمرة مع العربة المجنزرة التي تحملها.

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وكانت نقطة المراقبة التركية  في قرية “الترنبة” تعرضت للقصف المدفعي من قبل قوات النظام السوري، في الثالث من الشهر الحالي، ما نتج عنه مقتل 8 أفراد ما بين جنود أتراك ومتعاقدين مدنيين وإصابة آخرين.

من جانبها قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن قواتها استهدفت 115 موقعا تابعا للحكومة السورية ردا على هجوم في شمال غرب سوريا.

وأضافت أن قوات الجيش التركي حيدت 101 عنصرا من قوات .

وأفادت الوزارة بأنه تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنودها بإدلب، في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس.

وأشارت الدفاع التركية إلى أن مصادرها أكدت أن الرد أدى إلى إعطاب 3 دبابات ومنصتي مدفعية وإصابة مروحية تابعة للقوات السورية.

وأوضحت أن الرد على الأهداف التابعة للسلطات السورية متواصل في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.

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