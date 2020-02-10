“شاهد” زوجة أبولهب بعثت من جديد في السعودية .. وتحذّر المسلمين القادمين لمكة

يبدو أن باب الدعوة للانحلال في المجتمع السعودي قد فُتِح على مصراعيه، ونظراً لأن هذا ما يريده ولي العهد محمد بن سلمان، أصبحنا نشاهد مراراً مغردين ونشطاء سعوديين يروّجون لذلك.



الناشطة الاجتماعية السعودية شماء الدوسري انضمت إلى جوقة الداعين إلى الانحلال تحت مسمى “الإنفتاح” في المملكة، داعيةً إلى افتتاح “بارات” قرب بيت الله الحرام في مكة.

الناشطة السعودية شماء الدوسري 💥زوجة أبولهب بعثت من جديد .. الناشطة السعودية شماء الدوسري تحذّر المسلمين القادمين لـ #مكة من دخول "البارات" 🥂🍺 لانها خاصة بالسعوديين فقط‼ Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Monday, February 10, 2020

ونشرت شماء الدوسري فيديو على حسابها في سناب شات وجّهت حديثها فيه الى المسلمين في انحاء العالم الذين يأتون لأداء المناسك وقالت: “احنا بالسعودية أحرار .. ان شاء الله الدولة تفتح بارات في مكة .. ما حد له دخل فينا .. ما لكم من السعودية إلا الحرم صلوا وطلعوا”.حسب قولها

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وأثارت تصريحات الدوسري غضب المغرّدين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق السياسي المصري عمرو عبدالهادي على ما قالته الناشطة السعودية: ” انصرفي انصرفي. الجهل حينما يتجسد. هذا فكر كل انصار محمد بن زايد و بن سلمان والسيسي”.

{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ*مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ*سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ*وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ*فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ }

سلام قول من رب رحيم

انصرفي انصرفي

الجهل حينما يتجسد

هذا فكر كل انصار محمد بن زايد و بن سلمان و #السيسي pic.twitter.com/YahA3Qo2za — AMR ABD ELHADY || عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) February 10, 2020

بينما اعتبر المغرّد “معاذ الربيعي” أنّ الناشطة السعودية ما “تجرأت الا لأنها آمنة عل جرم ما قالت وبأن الأمر استوى وما ذاك الا تمهيد لواقع لن يجرؤ احد على اعتراضه “.

بالله عليكم هاذي أم السعف والا جمال خاشقجي رحمة الله عليه ..



ما تجرأت الا لأنها آمنة عل جرم ما قالت وبأن الأمر استوى وما ذاك الا تمهيد لواقع لن يجرؤ احد على اعتراضه ..



قريباً ..#بارات_مكة pic.twitter.com/O1KvCUbPBS — معاذ الربيعي ٢ (@mooaatth) February 10, 2020

وطالبت مغردة المسؤولين في السعودية بأن يتخذوا إجراءً ضد شماء الدوسري على ما صرحت به واثار غضباً واسعاً.

بارات في مكة ؟؟؟

لا حبيبتي غلطااااانة



اتمنى المسؤولين بالمملكة يتخذون اجراء ضد هالمسيئة pic.twitter.com/sVVxCeGdMX — 🇰🇼 ﮼ق (@GucciaH) February 10, 2020

ورآى مغرّد آخر انّ فحوى ما قالته الناشطة السعودية ما هو الا “جسّ نبض” .

مالكم من السعودية إلا الحرم ( صلو وطلعوا )

حتى لو فتحنا بارات خارج الحرم … هذا مايخصكم



السعودية ليست (مسجد)



٠

٠

مواطنة من بلاد الحرمين … ترسل رسالتها لكم …

واضح إنها مسنودة

وجس نبض الشارع العام عندهم وعندكم. pic.twitter.com/jJHIPIMv5W — 🇶🇦مطبات 🖊 (@QtrNorra) February 10, 2020

ووصفها مغرّد بـأنها “زوجة ابو لهب” وأنها بعثت من جديد.

زوجه ابو لهب بعثت من جديد

هي أم جميل حماله الحطب تظهر في هذا الزمان pic.twitter.com/ZfcqVJhhTn — بهاء النجدي B_E (@rrll2022) February 10, 2020

ويرى كثيرون أن توجهات محمد بن سلمان نحو “علمنة” السعودية، والتي تمت عبر تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ مكانها، هي من أوصلت الأمور الى هذا الواقع، محذّرين من الأسواء مستقبلاً.

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