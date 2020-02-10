“شاهد” زوجة أبولهب بعثت من جديد في السعودية .. وتحذّر المسلمين القادمين لمكة

يبدو أن باب الدعوة للانحلال في المجتمع السعودي قد فُتِح على مصراعيه، ونظراً لأن هذا ما يريده ولي العهد محمد بن سلمان، أصبحنا نشاهد مراراً مغردين ونشطاء سعوديين يروّجون لذلك.
الناشطة الاجتماعية السعودية شماء الدوسري انضمت إلى جوقة الداعين إلى الانحلال تحت مسمى “الإنفتاح” في المملكة، داعيةً إلى افتتاح “بارات” قرب بيت الله الحرام في مكة.
ونشرت شماء الدوسري فيديو على حسابها في سناب شات وجّهت حديثها فيه الى المسلمين في انحاء العالم الذين يأتون لأداء المناسك وقالت: “احنا بالسعودية أحرار .. ان شاء الله الدولة تفتح بارات في مكة .. ما حد له دخل فينا .. ما لكم من السعودية إلا الحرم صلوا وطلعوا”.حسب قولها
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وأثارت تصريحات الدوسري غضب المغرّدين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّق السياسي المصري عمرو عبدالهادي على ما قالته الناشطة السعودية: ” انصرفي انصرفي. الجهل حينما يتجسد. هذا فكر كل انصار محمد بن زايد و بن سلمان والسيسي”.
بينما اعتبر المغرّد “معاذ الربيعي” أنّ الناشطة السعودية ما “تجرأت الا لأنها آمنة عل جرم ما قالت وبأن الأمر استوى وما ذاك الا تمهيد لواقع لن يجرؤ احد على اعتراضه “.
وطالبت مغردة المسؤولين في السعودية بأن يتخذوا إجراءً ضد شماء الدوسري على ما صرحت به واثار غضباً واسعاً.
ورآى مغرّد آخر انّ فحوى ما قالته الناشطة السعودية ما هو الا “جسّ نبض” .
ووصفها مغرّد بـأنها “زوجة ابو لهب” وأنها بعثت من جديد.
ويرى كثيرون أن توجهات محمد بن سلمان نحو “علمنة” السعودية، والتي تمت عبر تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ مكانها، هي من أوصلت الأمور الى هذا الواقع، محذّرين من الأسواء مستقبلاً.
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