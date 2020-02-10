شاهد الفيديو الذي أشعل جدلاً بين السعوديين .. شاب مُقنّع بعلم أمريكا يطلق النار في “مسرح جريمة”

أثار مقطع فيديو لشاب مُقنّع قيل إنه سعودي ويظهر وهو يطلق النار من سلاحٍ رشاش خلال جلوسه على مقدمة مركبة في مكان غير معروف، جدلاً واسعاً بين السعوديين بمواقع التواصل الاجتماعيّ.



وتابعت “وطن” الفيديو المتداول، وفيه يظهر شاب مقنّع الوجه، يرتدي ملابس على هيئة العلم الأمريكي ويجلس على مقدمة سيارة رباعية الدفع، ثم يطلق صلية من الرصاص ببندقية أوتوماتيكية بحوزته.



ويُشاهد في المقطع “أسد” كان يجلس أمام المركبة، فرّ لحظة سماعه إطلاق الرصاص من الشاب المقنّع.



ويُلاحظ على المركبة أنه جرى تلطيخها بالدّماء، ووضع عليها الشريط الذي تستخدمه الجهات الأمنية في التحقيق بالجرائم، ليوحي من صوّر الفيديو بأنه “مسرح جريمة”

فيديو

متداول.. شاهد شخص يطلق النار بسلاح رشاش داخل منزل وبجواره أسد ودماء pic.twitter.com/B0QOKpsI7m — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 10, 2020

وبينما ذكر مغرّدون أن الفيديو صوّر في السعودية، لم يصدر -حتى كتابة هذا الخبر- أي تعليقٍ من الجهات الأمنية السعودية حول ذلك.

وسخرت مغرّدة من الشاب الذي ظهر في الفيديو، وقالت: “يعجبني اللى يسوي بطل وثاني يوم مكلبشينه”.

يعجبنى اللى يسوى بطل وثانى يوم مكلبشينه

😂

يارب بكره ترند جابوه الرياجيل. — Laila (@Laila73671339) February 10, 2020

فيما وصفت مغرّدة أخرى هذه التصرفات بأنها “تصرفات مراهقين”.

بعض المراهقين عليهم حركات ترفع الضغط..

اشغلوهم أو جندوهم.. عندهم طاقة رهيبة ما يدرون وين يصرفونها.. — ❤um_aseeelll (@wjod_m_a) February 10, 2020

وطالب آخرون بالقبض على ذلك الشاب.

اتمنى القبض عليه — عبدالله (@vip7ooooo) February 10, 2020

اعطونا خبر إذا تم القبض عليه — سامر (@MDqIgfNxEjCizm4) February 10, 2020