شاهد الفيديو الذي أشعل جدلاً بين السعوديين .. شاب مُقنّع بعلم أمريكا يطلق النار في “مسرح جريمة”

أثار مقطع فيديو لشاب مُقنّع قيل إنه سعودي ويظهر وهو يطلق النار من سلاحٍ رشاش خلال جلوسه على مقدمة مركبة في مكان غير معروف، جدلاً واسعاً بين السعوديين بمواقع التواصل الاجتماعيّ.
وتابعت “وطن” الفيديو المتداول، وفيه يظهر شاب مقنّع الوجه، يرتدي ملابس على هيئة العلم الأمريكي ويجلس على مقدمة سيارة رباعية الدفع، ثم يطلق صلية من الرصاص ببندقية أوتوماتيكية بحوزته.
ويُشاهد في المقطع “أسد” كان يجلس أمام المركبة، فرّ لحظة سماعه إطلاق الرصاص من الشاب المقنّع.
ويُلاحظ على المركبة أنه جرى تلطيخها بالدّماء، ووضع عليها الشريط الذي تستخدمه الجهات الأمنية في التحقيق بالجرائم، ليوحي من صوّر الفيديو بأنه “مسرح جريمة”
وبينما ذكر مغرّدون أن الفيديو صوّر في السعودية، لم يصدر -حتى كتابة هذا الخبر- أي تعليقٍ من الجهات الأمنية السعودية حول ذلك.
وسخرت مغرّدة من الشاب الذي ظهر في الفيديو، وقالت: “يعجبني اللى يسوي بطل وثاني يوم مكلبشينه”.
فيما وصفت مغرّدة أخرى هذه التصرفات بأنها “تصرفات مراهقين”.
وطالب آخرون بالقبض على ذلك الشاب.
شلت يداك يا مجرم تقتل حيوان جريح لعنة الله عليك ليوم الدين ….وليش تلبس علم بلدي وتلطخه باجرامك البس علمكم ياشعب المناشير والقتل والتشريد وعلي رأسكم الدب الداشر استعدوا لظهور قرنا الشيطان لانكم بلاد الشياطين والكفر والزندقة ……