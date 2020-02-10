الملك سلمان يكافئ عبدالرحمن السديس على “تطبيله” ويمد له في منصبه 4 سنوات جديدة برتبة وزير

نقلت وسائل إعلام سعودية تفاصيل أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقضي بمد خدمة رئيس عام شؤون المسجد الحرام عبدالرحمن السديس، 4 سنوات جديدة برتبة وزير.

وأثار الخبر جدلا واسعا بين النشطاء الذين انتقدوا “السديس” المقرب من ابن سلمان نظرا لمواقفه المعروفة بتأييد النظام السعودي القمعي ومدافعته عنه فضلا عن تجاهله اعتقال العلماء أمثال الشيخ سلمان العودة ورفاقه.

وأكد ناشطون أن هذا القرار بمد خدمة السديس يقف وراءه ولي العهد محمد بن سلمان، كـ مكافأة لـ السديس على “تطبيله” وتفانيه في دعم سياسات محمد بن سلمان والدفاع عنها باستماتة ولي عنق النصوص الدينية لتوافق هواه.

من جانبه قابل السديس الأمر الملكي بالشكر معلنًا تقديره للملك وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وشكرهم على الثقة الغالية حسب قوله.

وقال رئيس عام شؤون المسجد الحرام كما نقلت عنه وسائل إعلام سعودية، إن الاهتمام من قبل القيادة أعان رئاسة شؤون الحرمين على تأدية واجبها بكل يسر واقتدار وفق التوجيهات السديدة من قبل ولاة الأمر.

وعرف عن “السديس” استماتته في الدفاع عن نظام محمد بن سلمان وسياساته، حيث سبق له أن وصف الملك سلمان وترامب بأنهما قطبي السلام في العالم، كما أصدر العديد من الفتاوى المبررة لقرارات ابن سلمان الانفتاحية والتي غيرت هوية المملكة المحافظة.