إعلامي سعودي يزعم: الكويت ستساهم بحصة دسمة في دعم صفقة القرن مالياً وهذا مصير الفلسطينيين المقيمين بها

عاد الإعلامي السعودي المتصهين عبدالحميد الغبين، لنشر المزاعم والأكاذيب لتشويه موقف الكويت المشرف ضد صفقة القرن المزعومة وخرج يزعم أن الكويت ستقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.

وبعد تطاوله على رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والذي ألقى بملف صفقة القرن في سلة القمامة، خرج “الغبين” في تغريدة جديدة له رصدتها (وطن) يزعم أن من ضمن الدول التي تساهم ماليا في صفقة القرن هي الكويت وأن الحصة التي سوف تدفعها دسمة جدا.

من ضمن الدول التي تساهم ماليا في #صفقةـالقرن #الكويت والحصة التي سوف تدفعها دسمة جدا

سوف يحصل الفلسطينيون المقيمون في الكويت على الجنسية الكويتية مع تعويض مالي.

سوف تقيم الكويت علاقات دبلوماسية واقتصادية مع #إسرائيل ..

ونشوف المهياطي مرزوق الغانم كم وكالة إسرائيلية بيكون وكيلها — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) February 9, 2020

وتابع مزاعمه:”سوف يحصل الفلسطينيون المقيمون في الكويت على الجنسية الكويتية مع تعويض مالي، وسوف تقيم الكويت علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، ونشوف المهياطي مرزوق الغانم كم وكالة إسرائيلية بيكون وكيلها”

وكان الإعلامي السعودي المتصهين شن هجوما عنيفا على رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وتطاول عليه وسبه، عقب موقف الأخير من صفقة القرن خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمّان.

وسبق أن أعلن الكويت عبر مجلس الأمة رفضه لخطة صفقة القرن الأمريكية المزعومة، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي ودولي داعم للشعب الفلسطيني.