الفقيه: التحليل الرياضي السعودي تخبيص وبلا قيمة والسعودية غير آمنة رياضيا ومستهدفة بالصواريخ من كل جانب

شن المعارض السعودي البارز ومؤسس حركة الإصلاح الإسلامية، سعد الفقيه، هجوما لاذعا على الاعلاميين التابعين للحكومة السعودية ومحلليهم الرياضيين ومنهم المحلل والناقد الرياضي عبدالعزيز الدغيثر الذين يفسرون قرارات الاتحادات الرياضية العالمية سياسيا وفق طلبة الأجهزة الامنية لمحمد بن سلمان بهدف تسيس الرياضة وجعلها في خدمة اهداف النظام السعودي.

ويأتي تعليق الفقيه بعد اعتبار عدد من الاعلاميين السعوديين من بينهم الدغيثر على القنوات التابعة للنظام السعودي، أن نقل مباريات كأس آسيا من ايران الى الامارات يعود لأسباب أمنية بناء على طلب سعودي وخوفا من قصف طائرة الفريق السعودي.

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الفقيه اعتبر هذه التحليلات سطحية وبلا قيمة، مطالبا ان يكون نقل المباريات مرتبطا بجهات مختصة ومحايدة وبموافقة الدولة المضيفة، نافيا ان يكون قرار النقل متعلق بأمن اللاعبين بل باعتبارات لا زالت مجهولة، مضيفا أن السعودية هي الدولة التي في حالة حرب وغير آمنة وتتساقط عليها الصواريخ الحوثية والايرانية من كل جانب.

وكان ناشطون تداولوا مقطعا مصورا للقيادي الحوثي حامد البخيتي، يتهم فيه السعودية بالضغط على الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي وهو الأمير البحريني الموالي لحكومة ابن سلمان لنقل مباريات بطولة آسيا والتي كانت مبرمجة في ايران الى الملاعب الاماراتية.

وتساءل “البخيتي” هل السعودية وهي دولة في حالة حرب وتتعرض لصواريخ وهجمات طائرات مسيرة كالمطر آمنة بالنسبة للاعبين، خاصة وأن السعودية تقيم منشآتها العسكرية قرب الملاعب الرياضية.

بينما اعتبرت المعارضة السعودية جمانة الصانع، أن ذلك يعد تسييسا للألعاب الرياضية وسابقة في التاريخ الرياضي الآسيوي المطلوب منه الحيادية والبعد عن الاستقطابات السياسية الاقليمية.

وأضافت أن المثير للسخرية هو ادعاء بعض رموز الرياضة السعودية بأن ايران تعتبر دولة غير آمنة لاقامة المباريات الرياضية، وهو ما كرره رئيس الاتحاد، نتفق معهم جدلا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه:، اليس من حقنا كسعوديين ولاعبين رياضيين ومشجعين أن نطمأن على سلامتنا؟”

وتابعت “ماذا لو سقط صاروخ حوثي من هذه الصواريخ التي تقول السعودية أنها غير دقيقة ووقعت وسط اللاعبين والمشجعين، حيث لا تبعد بعض المطارات عن الملاعب في جدة 10 كيلو متر؟”

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