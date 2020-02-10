الإمارات تكسر حالة الجمود مع قطر بهذه الخطوة المفاجئة.. وكالة أمريكية تكشف التفاصيل المثيرة

اتخذت الإمارات خطوة مفاجئة كسرت بها حالة الجمود المستمرة مع قطر منذ الأزمة الخليجية في يونيو 2017، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

ووفقا للتقرير استعادت الإمارات أمس خدمات البريد إلى قطر، المتجمدة منذ أكثر من عامين في خضم نزاع دبلوماسي، بعد اجتماع إقليمي حضرته كلتا الدولتين الخليجيتين ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

وليس واضحاً سبب عودة الخدمة، أو إذا كان هذا مؤشراً على إصلاح العلاقات بين البلدين، الغارقين في صراع دبلوماسي أوسع أضر بالتجارة وقسَّم مجلس التعاون الخليجي في وقت زادت فيه التوترات مع إيران، كما يقول تقرير “بلومبرغ”.

هذا وقال الاتحاد البريدي العالمي، التابع للأمم المتحدة، على منصة تويتر إن بريد الإمارات استضاف اجتماعاً إقليمياً في الأسبوع الماضي ضمَّ مسؤولين من الإمارات العربية، وقطر، ودول عربية أخرى.

ولم يكشف عن مزيدٍ من التفاصيل، فيما لم تستجب هيئة البريد في الإمارات أو قطر للتعليق مباشرةً على طلبات التعليق المُرسَلة على البريد الإلكتروني.

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ويشار إلى إن بريد الإمارات أوقف الخدمات في يونيو من عام 2017، بعد أن قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسفر مع قطر، واتهموها بتمويل الجماعات الإسلامية ودعم إيران، وهو ما أنكرته الحكومة في الدوحة.

وعندما استفسرت وكالة بلومبرغ في أحد مكاتب البريد الإماراتية في الإمارات عن إرسال طرد إلى قطر الإثنين 10 فبراير، قال أحد العاملين إن الخدمة متاحة منذ يوم الأحد.

وصدر تعميمٌ داخلي بتاريخ 6 فبراير من بريد الإمارات، اطلعت عليه بلومبرغ، يتضمن عودة الإرسال من الإمارات ابتداءً 9 فبراير مستنداً إلى ضرورة العمل والطلب على الخدمة.

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