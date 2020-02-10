أمير الكويت يصدر أمرا عاجلا خاص بسلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد.. هذا ما جاء فيه

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا عاجلا يخص سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد.

ووفق من نقلته وسائل إعلام كويتية وكذلك ناشطون كويتيون بتويتر، فإنه بناء على أمر الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، كلف مجلس الوزراء الكويتي بلدية الكويت إطلاق إسم السلطان قابوس بن سعيد على إحدى الطرق الدائرية الكبرى تخليدا لذكرى السلطان الراحل.

بناء على أمر سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت.

مجلس الوزراء الكويتي يكلف بلدية الكويت إطلاق إسم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد «طيب الله ثراه» على إحدى الطرق الدائرية الكبرى تخليدا لذكرى الراحل الكبير. pic.twitter.com/smMN9cpa6W — ماضي الخميس (@Madi) February 10, 2020

ولاقت الخطوة إشادة واسعة من قبل النشطاء خاصة العُمانيين، الذين أثنوا على الكويت شعبا وقيادة شاكرين وفائهم للسلطنة وتقديرهم لصانع نهضتها الراحل قابوس بن سعيد.

أمر أميري باطلاق اسم الراحل #السلطان_قابوس على أحد الطرق الدائرية الكبرى تخليداً لذكرى الراحل الكبير pic.twitter.com/0w0EqdUgXE — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) February 10, 2020

يشار إلى أنه قبل يومين أطلقت في الكويت حملة للتبرع بالدم تحت شعار “دمنا واحد قابوس في قلوبنا” وتم وهب ثوابها لروح السلطان قابوس.

وكانت السفارة العمانية بالكويت قد ذكرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن ثواب هذه الحملة هبة إلى روح السلطان قابوس بن سعيد، وأوضحت وفق ما رصدته (وطن) أن الحملة نفذها فريق الأيادي الخضراء البيئي بالتعاون مع بنك الدم المركزي في الجابرية.