السلطان قابوس وأمير الكويت
السلطان قابوس وأمير الكويت
الهدهد

أمير الكويت يصدر أمرا عاجلا خاص بسلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد.. هذا ما جاء فيه

كتب خاص "وطن"
0

أصدر الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا عاجلا يخص سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد.

ووفق من نقلته وسائل إعلام كويتية وكذلك ناشطون كويتيون بتويتر، فإنه بناء على أمر الشيخ صباح الأحمد أمير دولة ، كلف مجلس الوزراء الكويتي بلدية إطلاق إسم على إحدى الطرق الدائرية الكبرى تخليدا لذكرى السلطان الراحل.

ولاقت الخطوة إشادة واسعة من قبل النشطاء خاصة العُمانيين، الذين أثنوا على الكويت شعبا وقيادة شاكرين وفائهم للسلطنة وتقديرهم لصانع نهضتها الراحل قابوس بن سعيد.

يشار إلى أنه قبل يومين أطلقت في الكويت حملة للتبرع بالدم تحت شعار “دمنا واحد قابوس في قلوبنا” وتم وهب ثوابها لروح السلطان قابوس.

وكانت السفارة العمانية بالكويت قد ذكرت عبر صفحتها الرسمية على أن ثواب هذه الحملة هبة إلى روح السلطان قابوس بن سعيد، وأوضحت وفق ما رصدته (وطن) أن الحملة نفذها فريق الأيادي الخضراء البيئي بالتعاون مع بنك الدم المركزي في الجابرية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” أسراب الجراد تهاجم مسقط ووزارة الزراعة تستنفر لمنع كارثة…

حياتنا

قبل الكارثة بدقائق معدودة.. طائرة عُمانية تهبط اضطرارياً في تركيا

الهدهد

يوسف علاونة يتطاول على العمانيين ويثير جدلاً واسعاً .. حساب عُماني معروف لقن الأردني…

تقارير

بعد السلطان قابوس.. دراسة بريطانية تتناول مستقبل سلطنة عُمان وهذا ما تتوقعه في عهد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.