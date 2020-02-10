الجراد
الجراد
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“شاهد” أسراب الجراد تهاجم مسقط ووزارة الزراعة تستنفر لمنع كارثة “وضع البيض”

كتب وطن
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كشفت وزارة الزراعة والثروة السمكية في عُمان أنها تقوم بنشاطها في مكافحة أسراب الجراد الكبيرة التي ظهرت في أول الأسبوع الجاري.

وبحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) فقد قامت الوزارة بمتابعة سرب الجراد العابر مساء السبت ٨ فبراير ٢٠٢٠ ، والذي حط على بعض مناطق مسقط (، والقرم) للإستراحة.

وجاء ذلك مباشرة فور تلقيها الخبر برصد ومتابعة السرب في تلك المواقع و توفير المبيدات الكيماوية والتنسيق مع بلدية مسقط لمكافحة الجراد.

كما تم فجر أمس الأحد استكمال المكافحة لمساحات وأعداد كبيرة من الجراد تحت إشراف المختصين .

ويعد هذا السرب من أسراب الجراد العابرة خلال هذه الفترة، وعادة ما يصاحب ذلك وضع البيض لكونها حشرات ناضجة.

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