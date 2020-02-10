“شاهد” أسراب الجراد تهاجم مسقط ووزارة الزراعة تستنفر لمنع كارثة “وضع البيض”

كشفت وزارة الزراعة والثروة السمكية في عُمان أنها تقوم بنشاطها في مكافحة أسراب الجراد الكبيرة التي ظهرت في مسقط أول الأسبوع الجاري.

وبحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) فقد قامت الوزارة بمتابعة سرب الجراد العابر مساء السبت ٨ فبراير ٢٠٢٠ ، والذي حط على بعض مناطق مسقط (بوشر، الخوير والقرم) للإستراحة.

وزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتعاون مع بلدية مسقط تواصل عمليات مكافحة سرب الجراد العابر في بعض مناطق محافظة مسقط

التفاصيل 🔻 https://t.co/JA1e9bxxPk pic.twitter.com/Ti2v1PYN81 — وزارة الزراعة والثروة السمكية – عُمان (@agrifishoman) February 9, 2020

وجاء ذلك مباشرة فور تلقيها الخبر برصد ومتابعة السرب في تلك المواقع و توفير المبيدات الكيماوية والتنسيق مع بلدية مسقط لمكافحة الجراد.

كما تم فجر أمس الأحد استكمال المكافحة لمساحات وأعداد كبيرة من الجراد تحت إشراف المختصين .

ويعد هذا السرب من أسراب الجراد العابرة خلال هذه الفترة، وعادة ما يصاحب ذلك وضع البيض لكونها حشرات ناضجة.