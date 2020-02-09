“شاهد” هكذا انتقمت أحلام من ناشط كويتي شهير سخر من مظهرها وقارن جسدها بجسد نانسي عجرم

نقلت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الاستئناف الكويتية عاقبت، اليوم الأحد، الناشط الشهير ”مشاري بويابس“ بدفع مبلغ 5000 دينار (أكثر من 16 ألف دولار)، للفنانة الإماراتية أحلام، كتعويض أدبي بسبب إساءته لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية، أن ”الحكم جاء تعويضا عن الضرر الذي لحق بالفنانة الإماراتية، بعد رفع دعوى ضد الناشط بويابس من قبل المحامي بدر باقر“.

الاستئناف تلزم المغرد مشاري بويابس بتعويض الفنانة #أحلام ٥٠٠٠ دينار تعويضاً أدبيًا عن الضرر الذي اصابها عن الاساءة لها بوسائل التواصل الاجتماعي بالدعوى المرفوعة من المحامي بدر باقر pic.twitter.com/pgDGWeo9c5 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) February 9, 2020

وتعود أصول القضية إلى عدة سنوات، حيث رفع المحامي بدر باقر، دعوى ضد بويابس بتهمة تعمد الإساءة اللفظية إلى الفنانة أحلام من خلال تدوينات عبر حسابه في ”تويتر“.

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وقضت محكمة الجنح في نهاية العام 2017، بتغريم بو يابس آنذاك بمبلغ 5000 دينار؛ لإساءته للفنانة أحلام.

وسبق أن تداولت بعض التقارير نص الإساءة التي قيل بأنها سبب رفع الدعوى ضد بويابس، حيث تضمن: ”إساءة لفظية وعبارات ذم مسَت الشكل الخارجي للفنانة أحلام ومقارنتها مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم“.

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