“فيديو” إعلامي إماراتي ينفجر في وجه “عيال زايد” على الهواء .. هذا ما أغضبه

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا للإعلامي الإماراتي عبدالله راشد بن خصيف، مقدم برنامج الرابعة والناس على راديو الرابعة و تلفزيون عجمان وجه فيه انتقادا شديدا للسلطات والحكومة.

وعلى غير العادة وبينما يسبح الإعلام الإماراتي بحمد عيال زايد، خرج “بن خصيف” في آخر حلقات برنامجه لينفجر على الهواء في وجه الحكومة وينتقد علانية سياسة توظيف الأجانب في سلك التعليم الإماراتي ويدعو إلى احترام عادات المجتمع المحافظ.

#هام



"إعلامي #إماراتي يهاجم سياسة توظيف الأجانب في سلك التعليم الإماراتي ويدعو إلى احترام عادات المجتمع المحافظ"



وهذا يذكرنا بأن هناك معتقلين تربويين من النخبة التعليمية المميزة وضعوا في السجون!



ثم أبناء الإمارات الحاملين للشهادات العليا أليسوا أولى بتلك الوظائف ! pic.twitter.com/3R0q9PErYp — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) February 9, 2020

ولاقى الفيديو رواجا واسعا بين الإماراتيين الذين تبنوا نفس وجهة نظره وشددوا على أن أبناء الإمارات الحاملين للشهادات العليا أولى بتلك الوظائف من الأجانب.

يشار إلى أن المذيع الإماراتي عبدالله راشد بن خصيف المعروف باسم «بو راشد»، المذيع بالإذاعة الرابعة في عجمان، يعتبر واحدا من أبرز الوجوه الإعلامية التي استطاعت تحقيق مكانة خاصة بها في ساحة الإعلام والبرامج الإذاعية بالامارات.