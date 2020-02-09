عبدالله راشد بن خصيف
عبدالله راشد بن خصيف
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“فيديو” إعلامي إماراتي ينفجر في وجه “عيال زايد” على الهواء .. هذا ما أغضبه

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا للإعلامي الإماراتي ، مقدم برنامج الرابعة والناس على و وجه فيه انتقادا شديدا للسلطات والحكومة.

وعلى غير العادة وبينما يسبح الإعلام الإماراتي بحمد عيال زايد، خرج “بن خصيف” في آخر حلقات برنامجه لينفجر على الهواء في وجه الحكومة وينتقد علانية سياسة توظيف الأجانب في سلك التعليم الإماراتي ويدعو إلى احترام عادات المجتمع المحافظ.

ولاقى الفيديو رواجا واسعا بين الإماراتيين الذين تبنوا نفس وجهة نظره وشددوا على أن أبناء الإمارات الحاملين للشهادات العليا أولى بتلك الوظائف من الأجانب.

يشار إلى أن المذيع الإماراتي عبدالله راشد بن خصيف المعروف باسم «بو راشد»، المذيع بالإذاعة الرابعة في عجمان، يعتبر واحدا من أبرز الوجوه الإعلامية التي استطاعت تحقيق مكانة خاصة بها في ساحة الإعلام والبرامج الإذاعية بالامارات.

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