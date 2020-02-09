طائرة عمانية
طائرة عمانية
حياتنا

قبل الكارثة بدقائق معدودة.. طائرة عُمانية تهبط اضطرارياً في تركيا

كتب وطن
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هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العُمانية اضطرارياً، في مطار جنوب شرقي ، اليوم الأحد؛ بعد تعرضها لانخفاض الضغط في مقصورة القيادة.

وأفاد الطيران العُماني، في بيان له، بأن الطائرة هبطت بسلام، وجميع ركابها بصحة وعافية، حيث تم توفير فنادق لإقامتهم، إلى حين وصول طائرة أخرى من ، مساء اليوم.

وقدَّم الطيران العُماني اعتذاره عن أي إزعاج قد تسبب للمسافرين بسبب العطل الفني، مؤكداً أن سلامة المسافرين وأطقم الضيافة أولوية الناقل الوطني العُماني.

كما أكد أن فريق خدمات المطار التابع له يعمل جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية في ديار بكر، لضمان راحة الضيوف وتأمين رحلة عودة سلسة وآمنة لهم إلى مسقط.

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  1. Watchers يقول

    ايها الجنس البشري انا غاضب انتم ما زلتم تطاردوني اينما ذهبت…هذة رسالة إلى فتاة الارض يبدو انت تتمتعين مع اصدقائك( الصراصير ) في مطاردتي.

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