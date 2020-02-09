قبل الكارثة بدقائق معدودة.. طائرة عُمانية تهبط اضطرارياً في تركيا

هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العُمانية اضطرارياً، في مطار ديار بكر جنوب شرقي تركيا، اليوم الأحد؛ بعد تعرضها لانخفاض الضغط في مقصورة القيادة.

وأفاد الطيران العُماني، في بيان له، بأن الطائرة هبطت بسلام، وجميع ركابها بصحة وعافية، حيث تم توفير فنادق لإقامتهم، إلى حين وصول طائرة أخرى من مسقط، مساء اليوم.

#الطيران_العماني يعلن أن رحلته رقم WY 154 المجدولة على خط #زيوريخ – #مسقط تعرضت اليوم إلى انخفاض الضغط في المقصورة، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار الرحلة لتهبط الطائرة بسلام في مطار "دياربكر" بـ #تركيا. pic.twitter.com/YSw7VjWVNG — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 9, 2020

وقدَّم الطيران العُماني اعتذاره عن أي إزعاج قد تسبب للمسافرين بسبب العطل الفني، مؤكداً أن سلامة المسافرين وأطقم الضيافة أولوية الناقل الوطني العُماني.

كما أكد أن فريق خدمات المطار التابع له يعمل جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية في ديار بكر، لضمان راحة الضيوف وتأمين رحلة عودة سلسة وآمنة لهم إلى مسقط.