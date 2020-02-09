أول من توقع موعد الاعلان.. حمد بن جاسم يكشف عن اتفاقية جديدة مرتقبة بين إسرائيل ودول عربية بينها الأردن

كشف رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، عن ما قال إنها اتفاقية جديدة مرتقبة بين إسرائيل ودول عربية من بينها الأردن عقب إعلان “صفقة القرن” المزعومة والتي سبق أن أشار هو لموعد إعلانها قبل عام.

وقال “بن جاسم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”نشرت بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي تغريده تحدثت فيها عن صفقة القرن وقلت إنها ستعلن بداية هذا العام.”

نشرت بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي تغريده تحدثت فيها عن صفقة القرن وقلت إنها ستعلن بداية هذا العام. والآن سيتبعها اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن وربما المغرب. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 9, 2020

وتابع:”والآن سيتبعها اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن وربما المغرب.”

وأوضح رئيس وزراء قطر الأسبق أن ليس ضد السلام:”اليوم، وقد أعلنت صفقة القرن كما يسميها من أعدوها، فلا بد أولا أن أكرر، كما قلت دائما، إنني لست ضد السلام العادل، ومن ثم لست ضد توقيع عدم اعتداء بعد الوصول إلى نتائج واضحة في عملية السلام.”

اليوم، وقد أعلنت صفقة القرن كما يسميها من أعدوها، فلا بد أولا أن أكرر، كما قلت دائما، إنني لست ضد السلام العادل، ومن ثم لست ضد توقيع عدم اعتداء بعد الوصول إلى نتائج واضحة في عملية السلام.

غير أنني تابعت ما واجهته الصفقة في الجامعة العربية من رفض، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 9, 2020

وأشار إلى أنه تابع ما واجهته الصفقة في الجامعة العربية من رفض، لافتا إلى أنه رغم أن هناك دولا عربية وعدت الجانب الأمريكي بأنها ستتخذ موقفا إيجابيا من الصفقة لكنها لم تفعل، وبررت ذلك بالقول إنها لم تستطع بسبب الإعلام.

رغم أن هناك دولا عربية وعدت الجانب الأمريكي بأنها ستتخذ موقفا إيجابيا من الصفقة لكنها لم تفعل، وبررت ذلك بالقول إنها لم تستطع بسبب الإعلام.

وقد كنت شبه متأكد أن هذه الدول تريد بتلك الوعود التقرب من أمريكا، مع أنها تعلم أن الصفقة ستعطل من قبل الأغلبية في الجامعة العربية، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 9, 2020

وأضاف:”وقد كنت شبه متأكد أن هذه الدول تريد بتلك الوعود التقرب من أمريكا، مع أنها تعلم أن الصفقة ستعطل من قبل الأغلبية في الجامعة العربية”

وأوضح أن تلك الدول “تستخدم سياسة قصيرة الأمد ومكشوفة للجانب الأمريكي؛ إذ تظهر كما تريد واشنطن، وتتنصل كما تتوهم من أعباء معارضة الصفقة أو رفضها وتحمليها للدول الرافضة”.

وهي بذلك تستفيد حين تظهر كما تريد أمريكا وتتنصل كما تتوهم، من أعباء معارضة الصفقة أو رفضها وتحملها للدول الأخرى الرافضة. غير أن هذه سياسة قصيرة الأمد ومكشوفة للجانب الأمريكي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 9, 2020

ورفض وزراء الخارجية العرب، في 1 فبراير 2020، “صفقة القرن”، عقب اجتماع طارئ عقد بمقر جامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية، وحذروا “إسرائيل” من مغبة تنفيذ بنودها، متجاهلةً قرارات الشرعية الدولية.

وقال بن جاسم: إن “الأمريكيين والإسرائيليين بحاجة لما سيترتب على إعلان الصفقة من زخم انتخابي مفيد لـ (الرئيس الأمريكي) دونالد ترمب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو”، موضحاً أن ذلك “قد يضيف لكليهما انتصاراً خارجياً من شأنه تعزيز فرص الفوز في الانتخابات المنتظرة”.

والأميركيون والإسرائيليون في الوقت نفسه بحاجة لما سيترتب على إعلان الصفقة من زخم انتخابي مفيد لدونالد ترمب وبنيامين نتنياهو قد يضيف لكليهما انتصارا خارجيا من شأنه تعزيز فرص الفوز في الانتخابات المنتظرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 9, 2020

ولفت المسؤول القطري السابق إلى أن الجانب العربي يتبع “سياسة قائمة على التكتيك قصير المدى، فيما يضع الجانب الإسرائيلي سياساته على أسس استراتيجية طويلة المدى”.

كل ما أريد أن أوضحه هو أن الجانب العربي يتبع سياسة قائمة على التكتيك قصير المدى بينما يضع الجانب الإسرائيلي سياساته على أسس استراتيجية طويلة المدى. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 9, 2020

وتساءل قائلاً: “ألا يمكن للدول العربية أن تتبنى سياسة وتكتيكاً فعلياً مدروساً تستفيد منه باستغلال حاجة “إسرائيل” وأمريكا لما يريدان أن تحققه الصفقة، بدلاً من أن تكون مجرد أدوات يستخدمها غيرنا لتحقيق مآربهم؟”.

والسؤال الذي يدور في ذهني هو ألا يمكن للدول العربية أن تتبنى سياسة وتكتيكا فعليا مدروسا تستفيد منه باستغلال حاجة إسرائيل وأمريكا لما يريدان أن تحققه الصفقة، بدل أن نكون مجرد أدوات يستخدمها غيرنا لتحقيق مآربهم؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 9, 2020

ومؤخرا أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.