وكأن التتار والمغول عادوا من جديد.. “شاهد” جنود الأسد ينبشون قبور قتلى المعارضة في ادلب ويسرقون جماجمهم

تداول ناشطون سوريون، فيديوهات مفزعة وصادمة من محافظة إدلب التي سيطرت على بعض مناطقها قوات النظام السوري، مدعومة بالطيران الروسي والمليشيات الايرانية.
وأظهرت الفيديوهات الصادمة حسب ما رصدت “وطن”، جنود الاسد وهم ينكلون وينبشون قبور قتلى الفصائل المعارضة كانتقام منهم.
وظهر جنود الاسد وهم يحطمون أحد القبور، وينبشونه بهدف استخراج جثة أحد قادة المعارضة الذي قتل في معارك مع النظام، وسط ضحكات الجنود.
والمثير في الفيديوهات التي جرى تداولها، ظهور عدد من جنود النظام السوري، وبجانبهم “جمجمة” أحد القتلى الذي جرى استخراجها من احد القبور.
وذكرت تقارير إعلامية أن الفيديوهات التي جرى تداولها تم تصويرها في بلدة خان السبل جنوب إدلب الواقعة على الأتوستراد الدولي M5، والتي سيطرت عليها قوات النظام السوري المدعومة من قبل روسيا خلال الآونة الأخيرة.
وبحسب ناشطون، فإن أحد القبور التي قامت قوات النظام السوري بنبشها وتدميرها يعود لقيادي سابق في قوات المعارضة، يُدعى “مهنا عمار الدين”، والذي قُتل خلال معارك سابقة مع قوات النظام السوري بريف حلب.
وتشهد محافظة إدلب منذ أكثر من شهر، تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل قوات النظام السوري وحليفه الروسي، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى المدنيين ونزوح الآلاف نحو المجهول.