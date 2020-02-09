وكأن التتار والمغول عادوا من جديد.. “شاهد” جنود الأسد ينبشون قبور قتلى المعارضة في ادلب ويسرقون جماجمهم

تداول ناشطون سوريون، فيديوهات مفزعة وصادمة من محافظة إدلب التي سيطرت على بعض مناطقها قوات النظام السوري، مدعومة بالطيران الروسي والمليشيات الايرانية.

وأظهرت الفيديوهات الصادمة حسب ما رصدت “وطن”، جنود الاسد وهم ينكلون وينبشون قبور قتلى الفصائل المعارضة كانتقام منهم.

هاهم عناصر الأسد ينفذون تهديدهم وينتقمون من الأموات

إلى حكم هؤلاء يريدنا العالم أن نعود pic.twitter.com/3qvZnhqASU — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 8, 2020

وظهر جنود الاسد وهم يحطمون أحد القبور، وينبشونه بهدف استخراج جثة أحد قادة المعارضة الذي قتل في معارك مع النظام، وسط ضحكات الجنود.

جنود بشار الأسد ينبشون قبور الأموات في المناطق التي سيطروا عليها حديثًا، في تقليد تعلموه من أجدادهم التتار ويطبقونه مثل أشقائهم الصهاينة. https://t.co/nk5ctO13om — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) February 8, 2020

والمثير في الفيديوهات التي جرى تداولها، ظهور عدد من جنود النظام السوري، وبجانبهم “جمجمة” أحد القتلى الذي جرى استخراجها من احد القبور.

كما وصلنا من عماد محمد من حلب:

جنود الأسد العلويون ينبشون مقابر المسلمين في سوريا ويستخرجون الجماجم والعظام ويدوسونها ويسخرون منها.هل فعلها المغول والتتار؟ لا والله.. المسلمون يشكلون خمسة وثمانين بالمائة من الشعب السوري،بينما أقلية لا تشكل خمسة بالمائة قتلتهم وشردتهم ونبشت قبورهم pic.twitter.com/E1tWNPFUH6 — فيصل القاسم (@kasimf) February 9, 2020

وذكرت تقارير إعلامية أن الفيديوهات التي جرى تداولها تم تصويرها في بلدة خان السبل جنوب إدلب الواقعة على الأتوستراد الدولي M5، والتي سيطرت عليها قوات النظام السوري المدعومة من قبل روسيا خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب ناشطون، فإن أحد القبور التي قامت قوات النظام السوري بنبشها وتدميرها يعود لقيادي سابق في قوات المعارضة، يُدعى “مهنا عمار الدين”، والذي قُتل خلال معارك سابقة مع قوات النظام السوري بريف حلب.

وتشهد محافظة إدلب منذ أكثر من شهر، تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل قوات النظام السوري وحليفه الروسي، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى المدنيين ونزوح الآلاف نحو المجهول.