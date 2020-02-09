أغرب من الخيال.. تفاصيل جديدة عن “المرأة الشبح” التي خدعت حكومة الكويت لسنوات بحيلة شيطانية وكونت ثروة ضخمة

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تفاصيل جديدة عن قضية المزورة التي خدعت الحكومة لسنوات وحصلت على امتيازات كبيرة وثروة ضخمة عبر التزوير ولم يتم كشفها إلا مؤخرا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام كويتية وأثناء استعراض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لملف البدون، وما فيه من حالات تزوير، استشهد بحالة تزوير كشفتها الجهات المختصة، لامرأة تقمصت شخصيتين مختلفتين.

وكانت صحيفة «الراي» قد نشرت خبرها في 6 نوفمير من العام الماضي، تحت عنوان «مواطنة حصلت بالتزوير على جنسية كويتية ثانية وجمعت بين زوجين».

وقال الغانم، خلال مداخلته إن «هناك حالة تعكس تطور التفكير التزويري في الكويت، فامرأة اسمها عمرة تحمل الجنسية الكويتية مادة أولى، ولديها جواز سفر بنفس المعلومات والبطاقة المدنية أيضا، وهذي عمرة غير موجودة أصلا، فهي شبح، والفكر التزويري صار استثمارياً ويحلب البلد حلاب، وفي المقابل واحدة اسمها غريسة عندها بطاقتان مدنيتان مختلفتان، وهذه هي عمرة نفسها، وحصلت على بطاقتين مختلفتين بالتواطؤ مع موظفين.

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وتابع:”وغريسة وأبوها وزوجها وفق أحكام المحكمة أدينوا بالتزوير، موضحا أن الأمور تتكشف بعد وفاة الأب، وعند حصر الورثة يأتي الأخوة والأخوات ويقولون (ليس لدينا عمرة)، وحقق الابطال في الجنسية، وبعد المضاهاة اتضح أن عمرة هي غريسة، وتأكد من خلال البصمة والصورة وأثبت أن عمرة كيان أوجد وزوجوها وهي شبح”

وفي المستندات مطلقة قبل الدخول عليها، وتأخذ مساعدة الزواج والمطلقات ورعاية سكنية والشبح عندها بيت وانتم ما عندكم بيت وتأخذ بدل إيجار».

واستغرب أن «عمرة اتضح أنها تشتغل بالقطاع الخاص وتأخذ دعم عمالة، طبعا اللي يأخذه ابوها والمتعاونون معها، وهذا كله بالمستندات».

وتساءل عدد من النشطاء الذين أثارتهم قضية (عمرة وغريسة) عن كيفية تمكن المواطنة من التزوير وحصولها على إثباتات من جهات رسمية، مطالبين بمحاسبة كل من له صلة في الجهات الرسمية بهذه القضية والقضايا المشابهة.

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