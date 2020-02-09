بينما يُعاني الإقتصاد الإماراتي وينهار .. هذا ما يحدث لاقتصاد دولة قطر

في الوقت الذي يُعاني فيه الإقتصاد الإماراتي ويُنذر بانهيار قطاعات تعتمد عليها الإمارات بشكلٍ رئيسي، تواصل دولة قطر واقتصادها النمو والتقدم.

وفي السياق، ارتفع الإحتياطي الأجنبي لقطر في شهر يناير كانون الثاني الماضي بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى نحو 55 مليار دولار وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

ودعم الصعود السنوي للاحتياطي القطري ارتفاع احتياطيات الذهب بنسبة 29% إلى نحو ملياري دولار، و زيادة الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنسبة 78% إلى نحو 22.3 مليار دولار.

وسجلت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية انخفاضا بنسبة 5.9% على أساس سنوي بنحو 15 مليار دولار، وكذا حقوق السحب الخاصة و الحصة لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3% إلى 522 مليون دولار.

وكانت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي ارتفعت في العام 2019 بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 927 مليون ريال، فيما صعد العائد على السهم الى 0.58 ريال.

وأعادت الشركة أسباب النمو الى زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 14.5% إلى نحو 2.4 مليار ريال، بدعم من إرتفاع ايرادات الإستثمار والتمويل بنسبة 15%.

وارتفعت أرباح البنك في الربع الرابع من العام الفائت بنسبة 2% على اساس سنوي إلى ما يزيد عن 150 مليون ريال.

وأوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 42.5% من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي 644 مليون ريال.

كما صعدت أرباح مصرف الريان القطري بنهاية العام المالي 2019 بنسبة 2% إلى نحو 2.18 مليار ريال.

ودعم النمو السنوي لأرباح ثاني أكبر البنوك الاسلامية في قطر زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.1%، إضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 11%، ونمو إجمالي الودائع بنسبة 6.6% وصولا الى 65.6 مليار ريال.

وارتفعت أرباح مصرف الريان في الربع الرابع من العام المنقضي الى 522 مليون ريال بزيادة نسبتها 4.6% عن الربع المناظر من العام الذي سبق.

واقترح مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بنسبة 22.5% من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي 1.69 مليار ريال .