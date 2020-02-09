بينما “بَصَمَتْ” دول خليجية على صفقة القرن .. قرار في سلطنة عمان يخصّ القدس المحتلة

أطلق بريد سلطنة عمان طابعاً بريدياً جديداً تحت شعار”القدس عاصمة فلسطين” وذلك إجلالاً وتقديراً لأحد المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي.

وجاءت هذه الخطوة بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية ضمن التعاون المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية في عام 1954م.

بريد عُمان يطلق طابعاً بريدياً جديداً تحت شعار"#القدس_عاصمة_فلسطين" وذلك إجلالاً وتقديراً لأحد المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي pic.twitter.com/Nxyh6oFyiv — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 9, 2020

وأعلن الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني في كلمته السبت بالمؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة – قضية العرب والمسلمين”، الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان رفض سلطنة عمان لـ”صفقة القرن” .

وأشار “المعولي” فيها إلى موقف السلطنة الثابت والراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف المعولي: يمثل المسجد الأقصى المبارك أحد أهم المقدسات الإسلامية فهو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومسرى سيد الثقلين، إليه تشد الرحال، وتهفو النفوس وتتوحد الأرواح، وللدفاع عنه فالمهج والنفوس رخيصة، وأول مراحل الدفاع توحيد الصف والكلمة ولم شتات الأمة، وحل الخلافات وتجاوز العقبات. ذلك أن ضعفنا وتشتت شملنا وتفرق كلمتنا أحد عوامل عدم التوفيق في حل قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الأولى قضية فلسطين الغالية العزيزة علينا جميعا.

وعن موقف السلطنة من صفقة القرن قال المعولي: إنَّ صفقة القرن المقترحة التي تؤيدها إسرائيل هي صفقة غير مقبولة؛ طالما أنها لا تنظر للثوابت التي نؤمن بها ونؤكد عليها، وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة لفلسطين، وعودة اللاجئين، وقيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة تتمتع بجميع حقوقها، ويهنأ أبنائها بالعيش الآمن والمستقل على أرضها، وهي ثوابت لا يمكن الحياد عنها أو التغافل أو التنازل، هذا هو موقف سلطنة عمان الثابت والذي أكدت وتؤكد عليه القيادة العُمانية على الدوام.