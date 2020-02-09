سخرية واسعة .. العالم كله لم يكتشف علاج كورونا بعد لكنّ الإمارات أعلنت اكتشافه وشفاء أوّل مُصاب!!

أثار فيديو نشرته الإمارات، حول شفاء أول مصابة بفيروس كورونا القاتل، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن تماثلها للشفاء التام لتصبح أول حالة تنجو من هذا الفيروس الفتاك في الإمارات، بينما الصين بؤرة الفيروس لم تجد لغاية اللحظة دواء مضاد للفيروس القاتل.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، يوم الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها العلاج اللازم.

وقالت الوزارة، إن ”الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض، نهاية الشهر الماضي، حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا (73 عاما) للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية“، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

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طيب المفروض الطريقه في العلاج تذاع ويكون لها صدى واااسع لكن اعتقد انها مكاسب اعلاميه — al7ooot (@al7ooot13) February 9, 2020

وزار القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، لي شيوي هانغ، ووكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، يوم الأحد، الجدة يوجيا لتقديم التهنئة لها على تعافيها التام من المرض.

🚨🚨🚨 الإمارات تعلن بشكل رسمي عن شفاء أول حالة مصابة بالفيروس في الإمارات.



مواطنة صينية تُدعى ليو يوجيا (73 عاما) والتي "أصبح بإمكانها مواصلة حياتها بشكل طبيعي". pic.twitter.com/8xE2Uzv4UJ — moataz (@wezafabregas) February 9, 2020

وقال الدكتور الرند: ”يسعدنا اليوم الإعلان عن تعافي أول حالة مصابة بفيروس كورونا“، مشيرا إلى أن ”جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض“.

@News_Brk24 طيب كيف لايكون عندهم مضادات للفايروس في الجو ،، شوية عقل ياجماعة ،، وضحوا لنا كيف العالم قاعدة تموت — أبـو بدران |  (@AboBader86) April 23, 2014

وأكد الرند أنه ”يتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ويتم متابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض“.

@News_Brk24



ماشاءالله الأمارات دولة المعجزه حتى الأمراض

تتعالج بدون دواء ..شوية احترام لعقولنا لو كان

عندهم عقل اصلا الي يصرحون بهالهرطقات — أستودعت الله أبي الجنة (@PrincessALhashe) April 23, 2014

وأشار الرند إلى أن ”تعافي السيدة الصينية يعزز الأمل بشفاء الحالات المكتشفة في الدولة“.

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