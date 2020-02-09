“شاهد” السيسي وابن زايد وابن سلمان يتقدمون مسيرة حاشدة في العاصمة المغربية رفضا لـ صفقة القرن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المقاطع المصورة لتظاهر آلاف المغاربة اليوم، الأحد، بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية لرفض صفقة القرن المزعومة .

ورفع المتظاهرون، بهذه المسيرة التي دعت إليها هيئات وأحزاب ونقابات مغربية، الأعلام الفلسطينية وصور الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني.

وكان لافتا بإحدى هذه المسيرات تقدم ثلاثة أشخاص للمسيرة وهم يرتدون أقنعة لوجوه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وكذلك وليي عهد أبوظبي والسعودية الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن راشد.

وظهر الثلاثة يمسكون بأيدي بعضهم البعض ويتقدمون المسيرة في تنديد من منظميها بتلك الشخصيات العربية التي عبرت عن دعمها لهذه الصفقة المشبوهة.

وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار “مسيرة الشعب المغربي، جميعا من أجل فلسطين حرة، وضد صفقة العار المشؤومة”، من باب “الحد التاريخي” تجاه مبنى البرلمان.

وتخللت المسيرة عددا من الفعاليات، مثل أطفال يلبسون علم فلسطيني ويرفعونه بأيديهم، وحرق علم إسرائيل.

وندد المشاركون من خلال هتافات قوية، بمحاولة الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني طمس ما تبقى من القضية الفلسطينية.

وردد المحتجون شعارات من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين “، و”يا حكام الجريمة، أعطيو(امنحوا) للشعب الكلمة”، و”فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم” و“الشعب يرفض الصفقة “.

ورفع المحتجون لافتات تنتقد قبول عدد من الدول العربية لصفقة القرن.

وطالب المشاركون، الدول العربية والإسلامية بالوقوف ضد هذه الصفقة، خصوصا أنها تهدف تصفية القضية الفلسطينية، رافعين صور الأقصى للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.



