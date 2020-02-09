الإفتاء المصرية تعتبر مشاهدة “وادي الذئاب” و” قيامة أرطغرل” حرام شرعاً بينما مشاهدة المسلسلات الهابطة حلال حلال!

حذرت دائرة الإفتاء المصرية، من مشاهدة مسلسلي “قيامة أرطغرل”، و”وادي الذئاب” التركيين، متهمة الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة تحقيق أهداف توسعية له.

وقالت الإفتاء المصرية في تقرير لـ”المؤشر العالمي للفتوى” التابع لها، إن “الخطاب الإفتائي في الداخل التركي وخارجه تم توظيفه ليكون مؤيدًا لأعمال أردوغان التوسعية، حيث إن الرئيس التركي وأتباعه لم يسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية”.

ولفت مؤشر الإفتاء إلى أن أردوغان “يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد؛ حيث يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث عثماني يرغب في استعادته واغتصابه؛ ولم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيًّا أو دينيًّا أو، أو حتى عبر القوة الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية، وخير دليل على ذلك مسلسل (وادي الذئاب) ومسلسل (قيامة أرطغرل) الذي أكد الرئيس التركي أنه ردّ مهم على أولئك الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها”.

و أشارت الإفتاء المصرية، إلى “قوى ناعمة أخرى يستخدمها أردوغان في الخطاب الديني لكن في أوروبا، لا سيما ألمانيا، وهي قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاستخبارات التركية كواجهات عمل، والتي يصل عددها إلى 15 جمعية مسجلة في ألمانيا تعمل تحت اتحاد إسلامي تركي”.

وهاجمت الإفتاء المصرية الفصائل السورية المتحالفة مع تركيا، وحكومة الوفاق الليبية التي تنسق عسكريا مع أنقرة ضد قوات حفتر.

وأثارت الإفتاء المصرية جدلا واسعا بهجومها على مسلسلي “أرطغرل” و”وادي الذئاب”، وهو ما دفع ناشطين للسخرية منها.

1. في وزارة الداخلية أقسام لشرطة المواصلات ومباحث الآداب كما أصبح لديها شرطة الأوقاف ومباحث الإفتاء حيث تحول من فيها من مشايخ إلى موظفين بدرجة مخبرين، وأبواق ينفخ فيها ضابط الاتصال فيخرج الصوت من حناجرهم، والمتابع لما يصدر عنهم من فتاوى وتصريحات يدرك ذلك من غير عناء ! — د. محمد الصغير (@drassagheer) February 9, 2020

2. أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا تحذر فيه من سماع مسلسلات #تركيا التاريخية تحديدا ! ليس اعتراضا على المحتوى أو تقييما للأداء وإنما لاستغلال #أردوغان لها في استعادة أمجاد الدولة العثمانية،

ولم تهتم دار الفتوى ببيان حكم سماع باقي المسلسلات التي تزين الرذيلة وتنشر ثقافة الانحلال!! pic.twitter.com/NZA4UDPpDc — د. محمد الصغير (@drassagheer) February 9, 2020

هذه رسالة من نظام السيسي، أن الأزهر لا يزال تابعا له ولنظامه الغبي رغم مواقف شيخ الأزهر الجريئة. — عبدالحميد (@Akad9165) February 9, 2020

بما أن دار الافتاء المصرية أصدرت فتوى بأن أردوغان دكتاتور وحذّرت من متابعة مسلسل أرطغرل ووادي الذئاب،فإننا نطلب رأيها بنبش القبور في سورية والموقف الشرعي من جرائم بشار الأسد،وهل يجوز متابعة مسلسل الدم السوري المستمر منذ تسع سنوات أم لا

وهل منع دخول السوريين إلى مصر وسواها شرعي؟ — .أحمد الهواس (@HawasAhmad) February 9, 2020