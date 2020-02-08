“شاهد” هذا ما فعله أمير مكة مع السعودي الذي تجرأ وفضح ما يحدث في المملكة وبث فيديو مباشر من داخل مرقص

تسببت الضجة الكبيرة التي أثارها مقطع متداول على مواقع التواصل لسعودي وثق فيديو من داخل مرقص بجانب منزله، في تدخل عاجل للسلطات وتوجيه من قبل أمير مكة في هذا الشأن بعد الفضيحة الكبيرة للدولة المحافظة.

وأمس، الجمعة، تم تداول مقطع فيديو لمواطن سعودي يشكو فيه من إقامة حفلات راقصة داخل مطعم بجوار منزله بحي الشرفية بجدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وصرخ المواطن السعودي في الفيديو قائلا: “على مدار الأسبوع ما نعرف نرقد” ثم يفتح باب ويسمع منه صوت الموسيقى والأغاني، وتساءل منفعلًا “كيف أربي بناتي؟، أنا عندي 3 بنات أكبرهم في المتوسط”.

وبعد تداول الفيديو الذي أثار جدلًا على نطاق واسع، أصدر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت، قرارًا بإغلاق المكان محل الشكوى.

بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

.. شرطة المنطقة تغلق مطعماً تصدر منه

أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية

وإحالة مالكه للجهات المختصة.#إمارة_مكة pic.twitter.com/LJfdZqb8WY — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 7, 2020

وقالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل.. شرطة المنطقة تغلق مطعماً تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة”.

الحكومة #السعودية أغلقت حلقات التحفيظ وسجنت العلماء وضيقت على الدعاة لتفتح (المراقص) بجوار #مكة_المكرمة ولتؤذي رسولنا المصطفى -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-، فلنفنى إن لم نعقد النوايا لاجتثاث حكومة الدجال #السعودية



الأمة منصورة لا محالة بنا أو بغيرنا ولكن:

((وقل اعملوا)) https://t.co/LzTKxPB0B2 — حسين القحطاني (@Husain_Alq) February 7, 2020

وقالت وسائل إعلام محلية إن المطعم كان لا يملك ترخيصًا بإقامة حفلات.

وتشهد السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحًا كبيرًا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم الحفلات وتنمية قطاع الترفيه في كل مناطق المملكة.

العام الماضي تعاقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مع عشرات المطربين والمطربات والممثلين من مصر ودول أخرى لإحياء حفلات غنائية ومسرحيات، ضمن فعاليات “موسم جدة”.