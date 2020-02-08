فتاة سعودية تفضح شاباً لاحقها في الشارع لإعطائها مخدرات .. صوّرت هذا الفيديو ونشرته

وثّقت فتاة سعودية محاولة شاب سعودي إعطاءها حبوب مخدرة في أحد شوارع المملكة، لكنّها رفضت ونشرت الفيديو لفضحه.



ويظهر في الفيديو شاب، تقول الفتاة وهي تصوره إنّه عرض عليها حبوب مخدرة، مضيفة أنّها صوّرت وجهه، وستقوم برفع بلاغ عليه، ووصفته بـ”الكلب”. كما قالت في المقطع

مروج المخدرات يحاول إغراء الفتاة ..



تنبيه: تصوير المخالفات ونشرها وعدم الصمت، تستعين في مكافحة إرادة السلطات في ترويج الفساد#تصويري #الرياض pic.twitter.com/7LsjX4vyze — نورة الحربي (@n_alharbi12) February 8, 2020

وأثار الفيديو غضبَ المتابعين، الذين ألقوا باللوم على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرين أن هذه التصرفات وغيرها الكثير ما ظهرت إلا بعدما غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتّى انتشرت وأصبحت أمراً عادياً.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم ولي العهد سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما وحفلات غنائية وأخرى شهدت ظهور عاريات.