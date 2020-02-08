نصير العمري
نصير العمري
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ردّ مُلجم من “الشاهين” العُماني على كاتب أردني هاجم السلطان هيثم بن طارق ووصف انتقال الحكم بـ”المسخرة”

كتب وطن
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جدد الكاتب الأردني المثير للجدل ، هجومه على سلطنة عُمان والسلطان هيثم بن طارق بطريقة وقحة أبعد ما تكون عن الانتقاد السياسي البناء ما دفع العديد من العُمانيين للتشكيك بأمره ودوافعه من وراء هذا الهجوم غير المبرر.

“العمري” نشر كلمة مصورة له على حسابه بتويتر وصف فيها عملية انتقال الحكم في سلطنة عُمان بـ (المهزلة والمسخرة) طاعنا في حكم .

ولم يكتف الكاتب الأردني المتهم بتلقي تمويل من الإمارات لمهاجمة خصوم ولي عهد أبوظبي ، بهذا بل وصف نظام الحكم في السلطنة بـ”القمعي والديكتاتوري” ودعا العمانيين للثورة وقلب نظام الحكم.

تصريحات العمري فجرت موجة غضب واسعة بين العُمانيين، الذين شنوا عليه هجوما عنيفا وطالبوه بعدم التدخل في شؤونهم والبعد عن أسلوب التحريض والفتنة الذي يتبعه.

أبرز الردود كانت من حساب “” العُماني البارز الذي اعتبر أن إثارة الفوضى والبلبلة في السلطنة كانت أمنية العمري ومحركيه في الإمارات عقب وفاة لكن الله خيب ظنهم.

وكتب:”تمنيتها أنت وشيطانك في أبوظبي فوضى عارمة كما خطط لها فجاءت كما أمر الله بها للعمانيين أمناً وأماناً وبرداً وسلاما كريح طيبة باردة، فأصابكم المس والهوس والجنون والجرب والهرش، ولم يبق من يعوي بمسألة انتقال الحكم الا انت وحرامي الترتان السباعي ولأسباب نعلمها وتعلمها انت”.

ووصف المغرد العماني ما يحاول نصير العمري إيصاله بأنه انعكاس للبؤس والشقاء في نفوس أسياده وأولياء نعمته، حسب وصفه مضيفا:”وهم الأولى بمقاطعك البائسة كونهم مادة دسمة للغاية في ما تسميه (مسخرة انتقال الحكم)”.

وعدد “الشاهين” تاريخ الخيانات والانقلابات داخل الأسرة الحاكمة في الإمارات، وأحرج العمري بقوله إنه كان من الأولى انتقاد نظام الحكم القمعي في الإمارات وليس سلطنة مذكرا بأفعال محمد بن زايد الشيطانية للاستيلاء على الحكم في الإمارات.

واختتم حساب “الشاهين” رده على العمري بالقول:”الحين من اللي يستحق مقطع فيديو سلطان يخلف سلطان من نسل سلاطين والا مسلسل حرب الهنود الحمر بين طحنون ومخلوط وشخبوط ومطحون؟”.

وأكمل:”رغم الشيكات والعطايا انت يا نصير العمري ورفيقك سيد السباعي مسخرة يوسف العتيبة في واشنطن ومن ينوب عنهم في السفارات الاخرى فهنيئاً لكم دوام المسخرة”.

يشار إلى أن هذا الهجوم من نصير العمري، سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث أشار البعض إلى أنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.

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