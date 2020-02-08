ردّ مُلجم من “الشاهين” العُماني على كاتب أردني هاجم السلطان هيثم بن طارق ووصف انتقال الحكم بـ”المسخرة”

جدد الكاتب الأردني المثير للجدل نصير العمري، هجومه على سلطنة عُمان والسلطان هيثم بن طارق بطريقة وقحة أبعد ما تكون عن الانتقاد السياسي البناء ما دفع العديد من العُمانيين للتشكيك بأمره ودوافعه من وراء هذا الهجوم غير المبرر.

“العمري” نشر كلمة مصورة له على حسابه بتويتر وصف فيها عملية انتقال الحكم في سلطنة عُمان بـ (المهزلة والمسخرة) طاعنا في حكم السلطان هيثم بن طارق.

ولم يكتف الكاتب الأردني المتهم بتلقي تمويل من الإمارات لمهاجمة خصوم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بهذا بل وصف نظام الحكم في السلطنة بـ”القمعي والديكتاتوري” ودعا العمانيين للثورة وقلب نظام الحكم.

تصريحات العمري فجرت موجة غضب واسعة بين العُمانيين، الذين شنوا عليه هجوما عنيفا وطالبوه بعدم التدخل في شؤونهم والبعد عن أسلوب التحريض والفتنة الذي يتبعه.

أبرز الردود كانت من حساب “الشاهين” العُماني البارز الذي اعتبر أن إثارة الفوضى والبلبلة في السلطنة كانت أمنية العمري ومحركيه في الإمارات عقب وفاة السلطان قابوس لكن الله خيب ظنهم.

تمنيتها أنت وشيطانك في أبوظبي فوضى عارمة كما خطط لها فجاءت كما أمر الله بها للعمانيين أمناً وأماناً وبرداً وسلاما كريح طيبة باردة

فأصابكم المس والهوس والجنون والجرب والهرش

ولم يبق من يعوي بمسألة انتقال الحكم الا انت وحرامي الترتان السباعي

ولأسباب نعلمها وتعلمها انت

وكأن ما،،، https://t.co/Yonf80aQGS — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 8, 2020

وكتب:”تمنيتها أنت وشيطانك في أبوظبي فوضى عارمة كما خطط لها فجاءت كما أمر الله بها للعمانيين أمناً وأماناً وبرداً وسلاما كريح طيبة باردة، فأصابكم المس والهوس والجنون والجرب والهرش، ولم يبق من يعوي بمسألة انتقال الحكم الا انت وحرامي الترتان السباعي ولأسباب نعلمها وتعلمها انت”.

ووصف المغرد العماني ما يحاول نصير العمري إيصاله بأنه انعكاس للبؤس والشقاء في نفوس أسياده وأولياء نعمته، حسب وصفه مضيفا:”وهم الأولى بمقاطعك البائسة كونهم مادة دسمة للغاية في ما تسميه (مسخرة انتقال الحكم)”.

تحاول إيصاله هو انعكاس للبؤس والشقاء في نفوس أسيادك وأولياء نعمتك

وهم الأولى بمقاطعك البائسة كونهم مادة دسمة للغاية في ما تسميه (مسخرة انتقال الحكم)

وإليك السيناريو الحقيقي أن شئت

– هزاع بن زايد يقتل ابن عمه الشيخ ذياب بن عيسى

– يخلف شخبوط ذياب في الحكم فينقلب عليه ابنه محمد — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 8, 2020

وعدد “الشاهين” تاريخ الخيانات والانقلابات داخل الأسرة الحاكمة في الإمارات، وأحرج العمري بقوله إنه كان من الأولى انتقاد نظام الحكم القمعي في الإمارات وليس سلطنة عمان مذكرا بأفعال محمد بن زايد الشيطانية للاستيلاء على الحكم في الإمارات.

-طحنون بن شخبوط ينقلب على أخوه محمد فيحكم لعامين ثم يقتلانه اخويه خليفة وسلطان

– يحكم خليفة وسلطان فينقلب خليفة على اخوه ليحكم بمفرده ثم يقتل بعد مدة

-يحكم سعيد بن طحنون فينقلب عليه زايد بن خليفة

-يحكم طحنون بعد زايد فينقلب عليه أخوه حمدان

– يحكم حمدان فيقتله اخوه سلطان — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 8, 2020

– يحكم سلطان فيقتله أخوه صقر

-يحكم صقر فيقتله ابن اخوه شخبوط بن سلطان

– يحكم شخبوط فيعزله اخوه زايد بن سلطان

– يموت زايد فيقتل ابنه محمد إخوته أحمد وياسر ويسمم أخيه الأكبر خليفة



حتى إمارة رأس الخيمة الهادئة سياسياً كون البرلمان الإيراني هو من يختار شيوخها بحكم تبعتيها السياسية — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 8, 2020

تقاتل فيها سعود و خالد على المشيخة بعد وفاة الشيخ صقر وما إنحل الوضع الا بعد تدخل أحمدي نجاد



٢٠٠ سنة وهذا يقتل ذاك

هذا انتقال مشيخة (وليست حكم، فالحكم للامبراطورية العمانية) والا مسخرة؟؟

انتقال مشيخة والا لعبة كراسي طاق طاق طاقية؟

انتقال مشيخة والا لعب يهال؟ — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 8, 2020

واختتم حساب “الشاهين” رده على العمري بالقول:”الحين من اللي يستحق مقطع فيديو سلطان يخلف سلطان من نسل سلاطين والا مسلسل حرب الهنود الحمر بين طحنون ومخلوط وشخبوط ومطحون؟”.

الحين من اللي يستحق مقطع فيديو

سلطان يخلف سلطان من نسل سلاطين

والا مسلسل حرب الهنود الحمر بين طحنون ومخلوط وشخبوط ومطحون ؟



رغم الشيكات والعطايا،،،، انت يا نصير العمري ورفيقك سيد السباعي مسخرة يوسف العتيبة في واشنطن ومن ينوب عنهم في السفارات الاخرى

فهنيئاً لكم دوام المسخرة — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 8, 2020

وأكمل:”رغم الشيكات والعطايا انت يا نصير العمري ورفيقك سيد السباعي مسخرة يوسف العتيبة في واشنطن ومن ينوب عنهم في السفارات الاخرى فهنيئاً لكم دوام المسخرة”.

يشار إلى أن هذا الهجوم من نصير العمري، سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث أشار البعض إلى أنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.

