بعد اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور .. قرار مُفاجئ بحق الكويتي صاحب مسابقة أجمل ساق نسائية!

قررت محكمة الاستئناف بالكويت وقف نفاذ حكم أول درجة القاضي بحبس المواطن المتهم بتنظيم مسابقة أجمل ساق نسائية خلال نوفمبر الماضي عبر حسابه في “سناب شات”، لحين البت في استئنافه، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة 500 دينار كويتي.

مسابقة اجمل ساق "مبروم" تثير ضجه بوسائل التواصل الاجتماعي! pic.twitter.com/HY1j0xV5kS — تفتيش (@Tafteshq8) November 2, 2019

وكان المتهم قد استأنف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 300 دينار، مطالبا ببراءته من تهمتي الإخلال بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور الواردتين في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يشار إلى أن المتهم أنكر ما أسند إليه من اتهامات خلال التحقيق معه، مدعيا أن تصويره المقطع جاء بغرض “التسلية” وأن تصويره كان لمتابعيه فقط وليس للعامة.

وأثارت دعوة الكويتي منظم المسابقة للنساء والفتيات الكويتيات إلى تصوير سيقانهنّ وإرسالها له ضمن “مسابقة” أعلن عنها، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.