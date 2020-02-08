في بشرى سارة للباحثين عن عمل في سلطنة عمان، شكلت بوزارة التجارة والصناعة فريقًا للتوظيف أثمرت مجهوداته عن نحو 10 آلاف فرصة عمل.

ووفقاً للمهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، فقد شُكّل الفريق الفني لمتابعة التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية بموجب القرار الوزاري رقم 55/ 2019م برئاسة مدير عام الصناعة وعضوية الجهات المعنية، بالإضافة إلى تشكيل فريق التشغيل لدعم ومتابعة أعمال الفريق الفني وقد تم وضع آلية تنظيم أعمال الفريق الفني بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة وتحليل سوق العمل وإيجاد الفرص الوظيفية للعمانيين في هذا القطاع .

وأضاف: تم اعتماد صلاحيات البت في تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة وسيكون الفريق أحد الدعائم الرئيسية للمركز الوطني للتشغيل لإيجاد فرص وظيفية في القطاع الصناعي مشيرا إلى أن اجمالي عدد الفرص الوظيفية الناتجة عن مجهودات الفريق بلغت حوالي 10 آلاف فرصة.

وقال المهندس إن السلطنة شهدت قيام العديد من الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وأهمها المشاريع المرتبطة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).وفق ما نشرت “أثير”

واوضح أن اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية المشكلة برئاسة الدكتور وزير التجارة والصناعة وعضوية المعنيين من القطاع الحكومي والخاص خلال عام 2019م قد قامت بمتابعة سير إنجاز وتنفيذ 23 مشروعا تم إدراجها في لوحة أداء قطاع الصناعات التحويلية والتي جاءت في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية وصناعة المعادن الفلزية والصناعات الدوائية بالإضافة إلى مشاريع الابتكار بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعية وجامعة صحار وبلغت نسبة الإنجاز 79 بالمائة من أصل 100 بالمائة المستهدفة حتى نهاية عام 2019م.

وبلغ حجم الاستثمارات المحققة في المشاريع 5ر3 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019 وذلك ضمن إجمالي استثمارات متوقعة تقدر بحوالي 4ر5 مليار ريال عماني في نهاية العام، فيما بلغ عدد الوظائف المحققة في المشاريع 1799 وظيفة، بنسبة تعمين بلغت 53 بالمائة.

وأوضح أن العام الماضي قد شهد إنجاز عدد من المشاريع المدرجة في لوحة أداء قطاع الصناعات التحويلية، حيث تمكن 13 مشروعا من إنجاز أكثر من 80 بالمائة من خطط المشاريع التنفيذية خلال العام 2019 م، وقد بدأ ثلاثة منها بالإنتاج التجاري وهي مصنع إنتاج حمض السيباسك ومصنع الجزيئات المتعددة ومصنع مزون للألبان.



مشروع يوفر 290 فرصة عمل



وأشار مدير عام الصناعة الى أن هناك عددا من المشاريع يتوقع بدء الإنتاج التجاري فيها خلال النصف الأول من العام الحالي، مثل مشروع البشائر للحوم الحمراء والذي يقع في ولاية ثمريت وهو أيضا من المشاريع التي تقع تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وتبلغ قيمة الاستثمار في المشروع 37 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يوفر 290 فرصة عمل، وقد تمكن المشروع من إنجاز 89 بالمائة من الخطة التنفيذية خلال عام 2019م.



مشروع آخر سيوفر 300 فرصة توظيف



وهناك مشروع شركة القمر للحديد والصلب والذي يقع بمدينة صحار الصناعية (مدائن)، حيث سيقوم بتصنيع حديد التسليح والقضبان المعدنية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2ر1 مليون طن من القضبان المعدنية، وسعة تدوير تبلغ 1ر1 مليون طن، من خلال خطة التوظيف المقدمة من المشروع فإنه من المتوقع أن يسهم في إيجاد 300 فرصة توظيف مباشرة وغير مباشرة، وقد وظف المشروع حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019م عدد 152 موظفا وبنسبة تعمين بلغت 43 بالمائة.