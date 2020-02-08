الإمارات في خطر .. فيروس كورونا ينتشر وارتفاع عدد المصابين!

من جديد، اعترفت وزارة الصحة في الإمارات بتشخيص ‌‎حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المكتشفة في الدولة الى 7 حالات منذ ظهور الفيروس.

‌‎وجاء في بيان الوزارة أن المصابين الجديدين وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت المراقبة والرعاية.



من جديد، اعترفت وزارة الصحة في الإمارات بتشخيص ‌‎حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المكتشفة في الدولة الى 7 حالات منذ ظهور الفيروس.

‌‎وجاء في بيان الوزارة أن المصابين الجديدين وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت المراقبة والرعاية.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين إلى 727، وتجاوز عدد المصابين 34 ألفا وخمسمئة، في وقت أكدت السفارة الأميركية بالصين وفاة أول مواطن لها (60 عاما)في ووهان بالفيروس الذي وصل إلى اليابان.

وتكافح الصين للسيطرة على الوباء، وقد اتخذت لهذه الغاية إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولاً أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في ووهان بسوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني، وقد دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية.

وفي اليابان أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة “دايموند برينسيس” التي تخضع للحجر الصحي قبالة ميناء يوكوهاما، وعلى متنها نحو 3700 راكب. وبذلك يرتفع عدد الإصابات على متن هذه السفينة إلى 64.