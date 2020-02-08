“شاهد” الإمارات تواصل إنجازاتها العظيمة للبشرية والتي سيخلدها التاريخ وتكشف عن عطر برائحة “عرق زايد”!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب وسخرية في آن واحد من حكام الإمارات الذين يعيشون في واد آخر بينما الأمة تقاد لحتفها، حيث انتشر فيديو ترويجي في الإمارات لمنتج عطري باسم “عرق زايد”.

منصور خلفان الإماراتي الباحث بالتاريخ نشر المقطع الترويجي وعلق عليه متفاخرا:”#الامارات تكشف عن آخر المنتجات في عالم العطور عطر #عرق_زايد وفكرته أتت من محاكاة ريحة عرق زايد وعرق عيال زايد وتحويلها الى عطر في متناول اليد”

#الامارات تكشف عن آخر المنتجات في عالم العطور

عطر #عرق_زايد وفكرته أتت من محاكاة ريحة عرق زايد وعرق عيال زايد وتحويلها الى عطر في متناول اليد ويتوفر منه نوعين نوع SPECIAL ب 1100درهم للسوق المحلي 🇦🇪 ونوع NORMAL ب 550 درهم يتم تصديره للسوق السعودي 🇸🇦 pic.twitter.com/eKbGbohWv1 — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) February 8, 2020

وتابع:”ويتوفر منه نوعين نوع SPECIAL ب 1100درهم للسوق المحلي ونوع NORMAL ب 550 درهم يتم تصديره للسوق السعودي”

وأثار الإعلان سخرية واسعة بين النشطاء وكتب أحدهم:”الف الف مبروك لدولة الامارات على هذه الإنجازات العظيمة التي سيكتبها التاريخ بماء الذهب وستتحول إلى دروس يستفيد منها العرب والعجم كما أننا نتمنى المزيد والمزيد من الإبداعات الخيالية”

الف الف مبروك لدولة #الامارات على هذه الإنجازات العظيمة التي سيكتبها التاريخ بماء الذهب وستتحول إلى دروس يستفيد منها العرب والعجم كما أننا نتمنى المزيد والمزيد من الإبداعات الخياااالية 😂😂👍



وننتظر منكم ع أحر من الجمر فكرة الإستفادة من بول زايد وأولاد زاااايد 😂😂 👌 — علي الشعوبي ‏🇾🇪‌ ‏🇾🇪‌ (@Ali_Al_Shaoubi0) February 8, 2020

وتابع سخريته:”ننتظر منكم على أحر من الجمر فكرة الإستفادة من بول زايد وأولاد زاااايد”

وانهالت التغريدات والردود الساخرة على تغريدة الباحث الإماراتي كالمطر ونرصد لكم بعضها كما وردت:

متى تنتجون مياه غازية بول زايد — سلمان الفارسي (@nileson11) February 8, 2020

باقي بول عيال زايد صلحوه زيت للشعر ادهنوا فيه صباح مساء … — ابن الزبير 🇾🇪 (@8abnalzu) February 8, 2020

باقي عطر خراء زايد😜 — ارطغرل الحضرمي (@dGuBdQhZc6JdngV) February 8, 2020

باقي بول عيال زايد صلحوه زيت للشعر ادهنوا فيه صباح مساء … — ابن الزبير 🇾🇪 (@8abnalzu) February 8, 2020

يشار إلى أنه قبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب وسخرية في آن واحد من حكام الإمارات الذين يعيشون في واد آخر بينما الأمة تقاد لحتفها، حيث تم الكشف عن مرحاض مرصع بالألماس في ​دبي بينما المسلمين يموتون جوعا في اليمن وسوريا وغيرها من البلاد التي دمرها شيطان العرب​.

وتغنت وسائل إعلام إماراتية بالمرحاض، الذي قدمته شركة “Coronet Jewellery”، المتخصصة في تصنيع ​المجوهرات الماسية​، وقسم من مجوهرات “Aaron Shum Jewellery” في ​هونغ كونغ​، مرصع بـ40.815 ماسة، بلغ مجموعها 334 قيراطًا، بقيمة 1.28 مليون دولار.

فيما سخر ناشطون من حكام الإمارات قائلين إن هذا المرحاض هو إنجاز كبير للعرب والمسلمين والبشرية جمعاء.

وحصل صحن المرحاض المرصع بالألماس، على شهادة أصالة، من قبل ممثلي “Guinness World Records”، لأكبر عدد من الماس على وعاء مرحاض.

وانتقد آخرون الانفاق المبالغ فيه في الإمارات على ما وصفوه بالتفاهات في وقت يعاني فيه أطفال اليمن الموت جوعا، بسبب الحرب التي تسببت بها الإمارات هناك.