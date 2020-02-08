إعلامي سعودي يسب مرزوق الغانم بعد رفضه صفقة القرن: “سافل ومعدوم المروءة والضمير”

شن الإعلامي السعودي المتصهين عبدالحميد الغبين، هجوما عنيفا على رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وتطاول عليه في تغريدة لاقت انتقادات حادة بسبب رفض الأخير صفقة القرن المزعومة وموقفه القوي منها اليوم في الأردن.

وكانت مواقع التواصل ضجت اليوم بفيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وهو يلقي بنسخة «صفقة القرن» إلى سلة المهملات خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمّان.

ونشر “الغبين” الفيديو المذكور في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وعلق متطاولا على الغانم:”مرزوق الغانم يتحدث عن المواقف الإنسانية والحقوق، هذا الرجل في منتهى السفالة ومعدوم المروءة والضمير.”

مرزوق الغانم يتحدث عن المواقف الإنسانية والحقوق.

هذا الرجل في منتهى السفالة ومعدوم المروءة والضمير.

يحصل الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية في #إسرائيل ..

ينتحر #البدون في #الكويت ولا يتمتعون حتى بحقوق الحيوان إذا فيك ذرة مروءة دافع عن البدون في حق التعليم والعمل والعلاج .. pic.twitter.com/lyhP6FJ0H9 — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) February 8, 2020

وتابع الإعلامي السعودي انحطاطه:”حصل الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية في #إسرائيل .. ينتحر #البدون في #الكويت ولا يتمتعون حتى بحقوق الحيوان إذا فيك ذرة مروءة دافع عن البدون في حق التعليم والعمل والعلاج”

وقوبلت تغريدة عبدالحميد الغبين بسيل من الردود العنيفة، حيث وصف النشطاء مرزوق الغانم بأنه رجل في زمن قل فيه الرجال بينما وصفوا الغبين بأنه متصهين منبطح.

بل رجل في زمن قل فيه الرجال!

موتوا بغيظكم! — أم صلاح الدين (@pilgramagedream) February 8, 2020

سبحان الله فاقد الشيء لا يعطيه ولا يتكلم عنه والله قلة الأدب وقلة المروءة وانعدام الضمير هو من ينسب لنفسه وغيره حق ليس له

ليس هناك شيء اسمه إسرائيل هو كاين صهيوني محتل

هناك دولة واحدة موحدة إسمها فلسطين الحرة الأبية وعاصمتها الابدية القدس الشريف دائما وابدا — 🇩🇿@[email protected]🇵🇸 (@AeK_YaDz) February 8, 2020

ضغطك وفجر راسك مرزوق!!

رح للكمباوند وخل تركي يصب لك كاس 😂مشكلتك عقيم مروة وفاقد كرامة — ماهر حسونة 🇯🇴 (@hassoune_maher) February 8, 2020

وخلال خطابه في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمّان اليوم أمسك الغانم بمجلد صفقة القرن وقال: «باسم الشعوب العربية أقول هذه صفقة القرن ومكانها مزبلة التاريخ»، ملقياً بها إلى سلة المهملات. وأكد الغانم أن صفقة القرن وُلدت ميتة ولن تنفعها ألف إدارة.

وتابع: «صفقة القرن مرفوضة فلسطينياً، وهي مرفوضة عربياً وإسلامياً، وحتى أوروبا غير متحمسة، بل هناك داخل أمريكا من هو ضدها»، مؤكداً «لا أحد مع صفقة القرن».

كما سبق أن أعلن مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء 5 فبراير/شباط، رفضه لخطة «صفقة القرن» الأمريكية المزعومة، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي ودولي داعم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس البرلمان، مرزوق الغانم، في جلسة للمجلس للنظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن التداعيات الخاصة بخطة السلام الأمريكية الخاصة بالقضية الفلسطينية (صفقة القرن)، وبيان موقف المجلس منها، وفق مراسل الأناضول.

كما طالب البرلمان حكومة البلاد بالاستمرار في موقفها الرافض لمشروع السلام الأمريكي المزعوم، الذي قال إنه «يتضمن تنازلاً مرفوضاً عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة». ودعا إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي رافض للصفقة الأمريكية وداعم للشعب الفلسطيني.

بينما شدد الغانم على أهمية تكاتف الجهود الشعبية والوطنية العربية والإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني، وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 29 يناير الماضي، علقت وزارة الخارجية الكويتية على إعلان «صفقة القرن» بأن «الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بقرارات الشرعية الدولية». وأكدت الوزارة، في بيان لها، موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني.