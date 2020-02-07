مغرّد شهير يكشف: خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد يتداول بقوة الآن في الإمارات .. هل هو تهيئة للإعلان الرسمي؟

ذكر مغرّد قطري شهير معروف بتسريباته التي ثبت صحتها كثيراً، أنّ أنباءً غير مؤكدة تتردد في الإمارات بقوة عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأوضح المغرد “بوغانم” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان الشيخ/خليفه بن زايد آل نهيان توفي لا..استطيع تأكيد الخبر ولكن هذا ما يتم تداوله بقوه الآن في الامارات..!!”.

يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى

ان الشيخ/خليفه بن زايد آل نهيان توفي

لا..استطيع تأكيد الخبر ولكن هذا مايتم تداوله

بقوه الآن في الامارات..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 7, 2020

وأضاف أنه تم تسريب هذا الخبر وذلك للتهيئة حتى يتمّ الإعلان الرسمي .

اللي وصلني حتى هذه اللحظه يابوراشد

تسريب للخبر حتى الاعلان الرسمي

تهيئه قبل الاعلان — بوغانم (@hassanalishaq37) February 7, 2020

ولا يظهر الشيخ خليفة بن زايد إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي يبدو واضحاً فيها حدوث تدهور كبير على حالته الصحية.



وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.



لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.