خليفة بن زايد
خليفة بن زايد
الهدهد

مغرّد شهير يكشف: خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد يتداول بقوة الآن في الإمارات .. هل هو تهيئة للإعلان الرسمي؟

كتب وطن
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ذكر مغرّد قطري شهير معروف بتسريباته التي ثبت صحتها كثيراً، أنّ أنباءً غير مؤكدة تتردد في الإمارات بقوة عن وفاة آل نهيان.

وأوضح المغرد “” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان الشيخ/خليفه بن زايد آل نهيان توفي لا..استطيع تأكيد الخبر ولكن هذا ما يتم تداوله بقوه الآن في ..!!”.

وأضاف أنه تم تسريب هذا الخبر وذلك للتهيئة حتى يتمّ الإعلان الرسمي .

ولا يظهر الشيخ خليفة بن زايد إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي يبدو واضحاً فيها حدوث تدهور كبير على حالته الصحية.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.

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