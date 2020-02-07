مات بالسرطان وعزل أخيه الحسن من ولاية العهد .. 21 عاماً على رحيل الملك الحسين بن طلال وهكذا استذكره الأردنيون

تصادف اليوم الجمعة، الذكرى الـ 21 على رحيل العاهل الأردني الحسين بن طلال بتاريخ 7 فبراير 1999.



وبهذه الذكرى تصدّر هاشتاغ باسم الملك الأردني الراحل موقع “تويتر”، واستذكر الأردنيون ملكهم الراحل ومواقفه.

نستذكر الحسين الباني طيب الله ثراه، ونستذكر معه وطناً بنته سواعد أردنية أوفت العهد والوعد لعبدالله كما للحسين.

تستمر المسيرة، ونستمد العزم من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، المعزز لمسيرة البناء والإنجاز.

رحم الله الحسين وحفظ أبا الحسين. ⁧#الوفاء_والبيعة — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) February 7, 2020

" آمنت دوما بأن الاشخاص الى زوال وأن الخلود للامة، وآمنت دوما بأن الشر اذا حل ببقعة عربية فانما يحل في كل بقعة من بقاع العالم العربي" #الحسين_بن_طلال 🇯🇴 pic.twitter.com/G0Bl55haVH — Musa Al-Saket موسى_الساكت# (@MusaSaket) February 7, 2020

إن كان للمجد راس وللمعالي كتاب

ايه انت راس الطويلة وانت عنوانها



عبدالله المجد وجه الطيب سيف الصواب

من قاد الاْردن إلى القمّة ومن صانها#ذكرى_الوفاء_والبيعة @KingAbdullahII @RHCJO @YousefShawarbeh

#الحسين_بن_طلال pic.twitter.com/7qx6qzfY9B — صالح الهقيش الصخري (@salehq86) February 7, 2020

#الحسين_بن_طلال



ايام كنا شعب الاردن … ما كنا سكان الاردن



ايام كنا بالاردن …… ما كنا بلا أردن



وبس #الاردن pic.twitter.com/sPiKMTEfIU — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) February 7, 2020

رحم الله الاب الحاني والملك الباني #الحسين_بن_طلال ونستذكر في يوم الوفاء ٤٧ عاما من التضحيات والإنجازات في عهده الخالد. ونسير على دربه وقد ترك فينا قائداً عظيماً نستلهم من عزيمته قوتنا، سليل الدوحة الهاشمية #الملك_عبدالله_الثاني ابا الحسين، حفظه الله واعز ملكه#الوفاء_والبيعة pic.twitter.com/UN58exrQdB — Sufyan Qudah سفيان القضاة (@Squdah) February 7, 2020

ونشر الديوان الملكي الهاشمي الجمعة تغريدة استذكر فيها الملك الراحل الحسين بن طلال .

وجاء في تغريدة الديوان: “في يوم الوفاء والبيعة نستذكر المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، ونجدد العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، سائلين المولى عز وجل أن يديمه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته”.

ووسم الديوان تغريدته بوسم “#وتستمر_المسيرة”، مرفقة صورة تجمع الملك الراحل الحسين بن طلال بالملك عبد الله الثاني.

في يوم الوفاء والبيعة نستذكر المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، ونجدد العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، سائلين المولى عز وجل أن يديمه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته #وتستمر_المسيرة pic.twitter.com/sXtaWsww41 — RHC (@RHCJO) February 7, 2020

وزار الملك الأردني عبدالله الثاني ضريح والده الملك الراحل الحسين بن طلال بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لرحيله.

أما وليّ العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني فنشر صورة لجده الراحل الملك حسين بن طلال على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”.



وامتدح ولى العهد الأردني سيرة جده الراحل الوطنية ومواقفه العربية وعلق عليها قائلا: “هو ذاك الراحل الكبير، الحاضر بغيابه… هو الباني لوطن سيبقى ساكناً فيه… رحم الله جدّي الحسين، رجلاً بحجم الوطن”.

وتوفي الملك الحسين بن طلال عن عمر ناهز الـ 64 عامًا قضى منها 47 عامًا ملكًا للأردن.

وفي عام 1992 أصيب بالسرطان وتلقى العلاج في أمريكا واشتد عليه المرض في 1998 بعد فترة علاج طويلة، وقبيل وفاته عاد للأردن عام 1999 وأصدر قرارًا بعزل أخيه الأمير الحسن بن طلال من ولاية العهد التي ظل محتفظًا بها منذ 1965وعهد بها إلى ابنه الأكبر الأمير عبدالله إلى أن توفي 7 فبراير 1999.