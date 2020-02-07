مات بالسرطان وعزل أخيه الحسن من ولاية العهد .. 21 عاماً على رحيل الملك الحسين بن طلال وهكذا استذكره الأردنيون
تصادف اليوم الجمعة، الذكرى الـ 21 على رحيل العاهل الأردني الحسين بن طلال بتاريخ 7 فبراير 1999.
وبهذه الذكرى تصدّر هاشتاغ باسم الملك الأردني الراحل موقع “تويتر”، واستذكر الأردنيون ملكهم الراحل ومواقفه.
ونشر الديوان الملكي الهاشمي الجمعة تغريدة استذكر فيها الملك الراحل الحسين بن طلال .
وجاء في تغريدة الديوان: “في يوم الوفاء والبيعة نستذكر المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، ونجدد العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، سائلين المولى عز وجل أن يديمه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته”.
ووسم الديوان تغريدته بوسم “#وتستمر_المسيرة”، مرفقة صورة تجمع الملك الراحل الحسين بن طلال بالملك عبد الله الثاني.
وزار الملك الأردني عبدالله الثاني ضريح والده الملك الراحل الحسين بن طلال بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لرحيله.
أما وليّ العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني فنشر صورة لجده الراحل الملك حسين بن طلال على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”.
وامتدح ولى العهد الأردني سيرة جده الراحل الوطنية ومواقفه العربية وعلق عليها قائلا: “هو ذاك الراحل الكبير، الحاضر بغيابه… هو الباني لوطن سيبقى ساكناً فيه… رحم الله جدّي الحسين، رجلاً بحجم الوطن”.
وتوفي الملك الحسين بن طلال عن عمر ناهز الـ 64 عامًا قضى منها 47 عامًا ملكًا للأردن.
وفي عام 1992 أصيب بالسرطان وتلقى العلاج في أمريكا واشتد عليه المرض في 1998 بعد فترة علاج طويلة، وقبيل وفاته عاد للأردن عام 1999 وأصدر قرارًا بعزل أخيه الأمير الحسن بن طلال من ولاية العهد التي ظل محتفظًا بها منذ 1965وعهد بها إلى ابنه الأكبر الأمير عبدالله إلى أن توفي 7 فبراير 1999.