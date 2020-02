مات بالسرطان وعزل أخيه الحسن من ولاية العهد .. 21 عاماً على رحيل الملك الحسين بن طلال وهكذا استذكره الأردنيون

View this post on Instagram

هو ذاك الراحل الكبير، الحاضر بغيابه… هو الباني لوطن سيبقى ساكناً فيه… رحم الله جدّي الحسين، رجلاً بحجم الوطن A late, great leader who remains ever-present, a man who held the heart of a nation. May your soul rest in peace, dear grandfather