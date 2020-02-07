فيديو لـِ”رئيس وزراء الصين يُصلي بأحد المساجد كي يحميهم الله من كورونا” .. هل تصدّق!!

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زعم متداولوه أنه لرئيس وزراء الصين وهو يصلي في احد المساجد كي يحميهم الله من فيروس كورونا.



وقال المنشور المرفق بالفيديو”أخیراً رئیس وزراء الصين يلجأ إلى الله.. والصلاة في مسجد المسلمين في الصين كي يحميهم من هذه الأزمة..”.

وفي الحقيقة، يظهر الفيديو رئيس الوزراء الماليزي، السابق عبد الله أحمد بدوي، خلال أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد بكين خلال زيارة للصين عام 2004.

اخیرا رئیس وزراء الصین یلجه لله سبحان و تعالی و الصلاة و الدعاء في مسجد المسلمين في الصين كي يحميهم من هاذهي الازمه الي تمر في الصين و يقول قررنا نترجم القران بلغه الصينيه سبحان الله لا اله الا هو العلي العظيم Posted by ‎ابو عمر السبعاوي النافوسي‎ on Tuesday, February 4, 2020

ويبدو في الفيديو رجل بلباسٍ رسمي يدخل إلى مسجد مع مجموعة من المرافقين، في ما يوحي بأنه شخصية عامّة، ويؤدّي الصلاة. وينتهي الفيديو مع لقطات تظهر مصلين آخرين. ويظهر أعلى الفيديو شعار وكالة “أسوشيتد برس”.

ونشر المقطع الأصلي على الموقع الرسمي لأرشيف وكالة “أسوشيتد برس” بتاريخ 28 مايو 2004، وجاء في النصّ المرافق له “في اليوم الثاني لزيارته إلى الصين… زار رئيس الوزراء الماليزي عبدالله أحمد بدوي مسجد نانشيابو في بكين وشارك في صلاة الجمعة”.

وقد نشرت وكالة فرانس برس صورة لصلاة بدوي في المسجد الصينيّ، وجاء في النصّ المرافق لها “رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي مع الوزير محي الدين ياسين، ينضمون إلى أئمة مسجد نانشيابو في بكين يوم 28 مايو 2004 لأداء صلاة الجمعة..”.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين إلى 727، وتجاوز عدد المصابين 34 ألفا وخمسمئة، في وقت أكدت السفارة الأميركية بالصين وفاة أول مواطن لها (60 عاما)في ووهان بالفيروس الذي وصل إلى اليابان.

وتكافح الصين للسيطرة على الوباء، وقد اتخذت لهذه الغاية إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولاً أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في ووهان بسوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني، وقد دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية.

وفي اليابان أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة “دايموند برينسيس” التي تخضع للحجر الصحي قبالة ميناء يوكوهاما، وعلى متنها نحو 3700 راكب. وبذلك يرتفع عدد الإصابات على متن هذه السفينة إلى 64.