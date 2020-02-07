“فيديو” سعودي طفح به الكيل يقتحم مرقصاً بجانب منزله وينفجر غضباً: “أنا كيف أربي بناتي”!

في مشهد يعكس ما آلت إليه الأوضاع في المملكة بسبب سياسية الإنفتاح التي ينتهجها ولي العهد محمد بن سلمان، وثقّ مواطنٌ سعودي غاضب مرقصاً بجانب منزله.



وفي المقطع الذي وثقه المواطن السعودي الغاضب ظهر وهو يصوّر منزله، ثم يتوجه الى المرقص بجانب منزله، قائلاً إنه لا يستطيع النوم بسبب الأصوات الصادرة من المرقص.



وأقدم المواطن السعودي على فتح باب المرقص وتصوير المتواجدين بداخله، وتساءل بغضب: “أنا كيف أربي بناتي .. أكبرهم في المتوسط”.

واستنكر تغييب هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والتي حلّ مكانها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

يأتي هذا ضمن رؤية السعودية الجديدة التي وضعها “ابن سلمان”، ولأجلها أنشأ هيئة الترفيه وألغى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحدث تغييرات جذرية بقوانين كانت تشكل هوية المجتمع السعودية المحافظة والدينية.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم ولي العهد سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما وحفلات غنائية وأخرى شهدت ظهور عاريات.