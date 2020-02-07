صدمة بدولة عربية .. 9 فتيات من الصين يمارسن الجنس مع زبائن .. هل هنّ مصاباتٍ بفيروس كورونا القاتل؟

في واقعةٍ صادمة، ألقى الأمن المصري القبض على 9 فتيات من الصين أثناء ممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بمدينة نصر، وسط تخوفات من أن يكنّ مصاباتٍ بفيروس كورونا القاتل.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيق، أن المتهمات يخضعن للتحقيق من قبل النيابة العامة مرتديات الكمامات.

وأضافت المصادر، أن المتهمات تم ضبطهن من ناديين صحيين في مدينة نصر، ويقومن بعمل مساج جسني للفرد بمبلغ 1500 جنيه مصري.

وأضافت المصادر، أن النيابة وجهت لهم عدة اتهامات من بينها ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.

كما جرى ضبط ثلاث رجال من راغبي المتعة الحرام، أثناء قيام الصينيات بعمل مساج جنسي، وبمواجهتهم اعترفوا بالتهم الموجه اليهم.