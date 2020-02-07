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شاهد| ممثلة شهيرة تصدم الناس: “أنا مثلية الجنس .. واحتفظوا بآرائكم لأنفسكم”!

كتب وطن
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فجرت شهيرة مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان أنها مثلية الجنس.

الممثلة البريطانية وعارضة الأزياء كشفت عن ميولها بعد ما أعلنت شبكة تلفزيون “إتش بي أو” الأمريكية أنّ الممثلة ستكون ضمن لجنة التحكيم، في برنامج “ليجيندري”، الذي يستضيف مسابقة استعراضية لرقصة مرتبطة بمثلي الجنس.

وأثار ذلك الخبر ردود فعل على الإنترنت، من أشخاص قالوا إن نجمه مسلسل “ذا غود بليس” ( The Good Place) لا تمثل مجتمع المثليين السود.

ودفع ذلك الممثلة جميلة إلى إصدار بيان بشأن ميولها الجنسية.

وكتبت جميلة على موقع تويتر أنها عرفت نفسها كـ”شاذة”، وأنها عانت من قبل لمناقشة هذا الموضوع، لأنه “ليس من السهل داخل مجتمع جنوب آسيا أن يتم قبوله”.

وأشارت جميلة إلى أنها لم تكن ترغب في الإفصاح عن هذا الأمر، مضيفة أنها سوف تعتزل موقع تويترفي الوقت الراهن، لأنها لا تريد قراءة التعليقات الرافضة لموقفها.

وقالت لمنتقديها: “يمكنكم الاحتفاظ بآرائكم لأنفسكم”.

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